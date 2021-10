El billete especial de 20 dólares que puede hacerte ganar hasta $ 100.000 cada uno: qué hay que mirar y cómo lograr el canje

El dólar blue hoy viernes 29 de octubre cotiza a $ 195 para la compra y $ 198 para la venta en las cuevas de la city porteña, aunque este precio escala hasta $ 200 en el mercado informal de Córdoba.

La divisa norteamericana que opera en las transacciones paralelas finaliza la última ronda hábil del mes con una brecha del 88% promedio en relación al dólar oficial minorista, sin embargo y a tan sólo 48 horas de que se renueve el cupo de u$s 200 de compra para dólar ahorro, el sitio de ecommerce Ebay supera los márgenes de ganancias locales sólo con la venta de un billete en particular: u$s 20 con la cara del presidente estadounidense Andrew Jackson.

La particularidad del billete de u$s 20 con la cara del expresidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, responde al mercado humanístico.

Su emisión es muy valorada por los coleccionistas, ya que a pesar de haber sido impreso en 2013, nunca circuló en la economía real. Es decir, no es un billete vulgar, sino que prácticamente salió de la imprenta para ser adquirido como tesoro.

Además, el sitio mexicano Oinkoink advierte que el margen de ganancia puede multiplicarse aún más, si se logra reunir su papel consecutivo que están marcados con los números de serie ML14601152 y ML14601153.

Cómo es el billete de u$s 20





El billete de u$s 20 presenta colores de fondo sutiles en verde y durazno, e incluye un hilo de seguridad incrustado que brilla de color verde cuando es iluminado con luz ultravioleta.

Además presenta una marca de agua del retrato del presidente Jackson que es visible desde ambos lados cuando se lo sostiene a contraluz.

A menos de una semana de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden anunció que retomará una de las últimas iniciativas impulsadas por el ex presidente Barack Obama: colocar en los billetes de 20 dólares la imagen de Harriet Tubman, una luchadora por la libertad de los afroamericanos durante la guerra civil estadounidense.

"El Departamento del Tesoro está tomando medidas para reanudar los esfuerzos para poner a Harriet Tubman en los nuevos billetes de 20 dólares", anticipó Jen Psaki, portavoz de Biden, en conferencia de prensa. "Es importante que las caras de nuestra moneda reflejen la historia y diversidad de nuestro país", agregó.