Por qué sube el "contado con liqui" y se agranda la brecha cambiaria

Una jornada con fuerte presión alcista para el dólar despertó preocupación entre analistas: el "contado con liqui" cerró con un alza de casi 4% a $1.088 y la misma tendencia se observó en los futuros que observaron alzas también de 4%. Los bonos no escaparon al clima cauto imperante en las mesas de dinero y las ventas llevaron al riesgo país por encima de lo 2.000 puntos con una suba de 2%.

¿Por qué este súbito giro de los mercados? Desde que comenzó el año el "contado con liqui" viene trepando diariamente. No debería sorprender: con la tasa en pesos tan baja, "ridículamente baja en términos reales" al decir de un operador, la sorpresa hubiera sido que el dólar en la Bolsa (MEP y el CCL) no hubieran subido.

Puede suponerse que lo que intentó el equipo económico liderado por Luis Caputo fue que los pesos se vuelquen al Bopreal, el por ahora fallido título de deuda al 2027 que se está ofreciendo a los importadores. Pero la realidad es que esos importadores prefieren sacrificar el acceso al mercado oficial de cambios (especialmente los que no necesitan nuevas importaciones) y se vuelcan al "contado con liqui", especialmente cuando la brecha se había reducido a menos del 10% con el tipo de cambio oficial.

"La brecha revirtió su tendencia y, a partir del jueves siguió un camino ascendente para ubicarse cerca del 30%. Creemos que es la sumatoria de varios factores los que explican la reversión de la tendencia. El exiguo resultado de la licitación del Bopreal, las cautelares contra el DNU, el enrarecimiento del clima político con un paro general anunciado por la CGT para el 24 de enero y cierta pérdida del impulso inicial con el que inauguró su gestión el presidente Milei", destacó en su informe semanal la firma IEB (Invertir en Bolsa).

"No debemos dejar de reparar en que aún no llega a un mes la gestión de la actual administración y que el tamaño de los desequilibrios heredados es mayúsculo. No obstante, en general notamos un mercado más cauto; tanto la deuda soberana como la renta variable ajustaron sus valuaciones", concluyó la sociedad de bolsa.

¿No pecó de optimismo el BCRA al bajar demasiado la tasa en pesos? Un plazo fijo ofreciendo 9% mensual en meses de inflación del 25% es un rendimiento híper negativo y sólo para aquellas empresas, multinacionales, que por normas internas no les queda otra alternativa que volcarse a estos instrumentos. El "crawling peg" del 2% mensual sufre de credibilidad más cuando se analiza el comportamiento del mercado de futuros. A fines de marzo trepó a $1.042 lo que representó una suba de 4% en el día. Así el mercado aguarda un salto del tipo de cambio de 16% en el tercer mes del año. En lo que resta de enero y en febrero, los futuros contemplan alzas de 3,3% y de 7%, respectivamente.

Los números monetarios reflejan acabadamente el exceso de pesos en la plaza. El informe del BCRA monetario al 28 de diciembre reflejaba un aumento de la base monetaria de 13% en el mes. Pero los agregados monetarios como el M1 y el M2 en el mes observaban incrementos de 37% y 46%, respectivamente. Los porcentajes son escalofriantes, más allá de que son parte de la herencia recibida.

Lo político juega su rol también pero concentrado en los títulos públicos y la suba del riesgo país. Ayer la tasa a 10 años en Estados Unidos se acercó al 4% nuevamente. Para los próximos días se aguardan nuevas licitaciones de deuda encaradas por Pablo Quirno desde la Secretaría de Finanzas para absorber parte del fuerte excedente de pesos que tuvo como origen también esa baja de tasas del BCRA.

Sin cambios a la vista, el "contado con liqui" puede seguir con su tendencia a la suba, aumentando la brecha y los dolores de cabeza para el equipo económico.