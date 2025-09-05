Por qué llueven dólares a mercados de alto riesgo pero no a Argentina

Los mercados internacionales están en modo "risk on": crecen apuestas a inversiones de riesgo ante la alta probabilidad de que, en la próxima cumbre de la Reserva Federal, el 16 y 17 del corriente mes, inicie el proceso de baja de tasas en EE.UU.

En la Argentina, predomina el "risk off" respecto a los bonos locales con alergia entre inversores a los posicionamientos en activos de riesgo. Ayer las acciones en Nueva York treparon 0,8% a un nuevo récord a la espera del reporte de empleo que siempre es determinante para anticipar los movimientos de la Fed. El índice S&P Merval escapó al "risk off" y cerró con una suba de 3%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street rebotaron hasta 5%.

"Los mercados globales son cada vez más favorables a la toma de riesgo a medida que los rendimientos de los bonos se reducen en todo el mundo. Los mercados ahora asignan una probabilidad de casi el 97% a un recorte de tasas en septiembre y de más del 80% en diciembre.

Al mismo tiempo, el repunte en los bonos del Tesoro de largo plazo, junto con la recuperación de los bonos soberanos del Reino Unido y Europa ha creado un amplio telón de fondo de apetito por riesgo", destacó ayer previo a la apertura un informe de Grit Capital. "El crédito de alto rendimiento (alto riesgo) está particularmente optimista, con spreads en mínimos de varios años, lo que subraya la fuerte demanda de los inversores por rendimiento", agrega.

El riesgo político imperante en la Argentina provoca que esa lluvia de fondos a los "high yield", mercados de alto rendimientos, no llegue al país. Papeles como el emblemático AL30 rinden 15% anual en dólares, reflejo de la alergia existente a los posicionamientos en activos locales.

Tras el cierre de las operaciones, ayer se conoció un informe del JP Morgan en el que, respecto a la estrategia de Crédito Soberano, destaca que "una vez pasadas las elecciones, suponiendo que la gobernabilidad y el ancla fiscal se mantengan intactos, Argentina tiene un valor significativo en el espacio soberano con mayores dificultades (mayor riesgo) y mantenemos nuestra recomendación de overweight (sobreponder a los papeles argentinos en los portafolios)".

Agrega que creen "que el riesgo político, más que el agotamiento del marco macroeconómico actual ha sido la principal fuente de volatilidad en los mercados locales, y que superar las elecciones debería ayudar a restablecer la estabilidad"".

La Oficina de Estadísticas Laborales publicará hoy a las 8.30 hora de Nueva York, una hora más en Argentina el reporte que puede mover a los mercaos. Wall Street se posicionó aguardando una creación de puestos de trabajo de hasta 80.000, con un desempleo en torno al 4,2%. El mes pasado, tras este reporte, en una medida inédita en Estados Unidos, el presidente Donald Trump destituyó a la directora de la mencionada oficina, Erika McEntarfer. No pocos medios en EE.UU. asociaron la medida de Trump con la intervención al INDEC dispuesto por Néstor Kirchner ante el surgimiento de la inflación.

¿Pasará esta alergia tras las elecciones del domingo si LLA obtiene un buen resultado? Puede ser que haya un rebote fuerte en los bonos locales que se perdieron el resurgimiento imperante en el mercado de "high yield". Pero seguramente los inversores extranjeros aguardarán a las elecciones del 26 de octubre y también que el BCRA acumule reservas y se pongan en marcha reformas profundas como la laboral.

El camino es largo.