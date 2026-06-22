La cotización deldólar este lunes, 22 de junio de 2026 llegó a 3427.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,47%.

En la última semana el Dólar bajó -0.17% y en el último año -12.64%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad, con más jornadas de descenso que de avance, sin días estables y concluyó por debajo del nivel inicial pese a repuntes breves.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 11.45%, es inferior a la volatilidad anual del 13.28%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 3427.47 pesos colombianos, deberán pagar 342,747.00 pesos colombianos; por 200 dólares, 685,494.00 pesos colombianos; y por 500 dólares, 1,713,735.00 pesos colombianos.