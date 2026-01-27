En esta noticia <b>Riesgo país y acciones</b>

Los analistas ven espacio para mayores subas en las acciones. La acumulación de dólares es vista como un driver positivo para el riesgo país y se espera que derrame en la renta variable.

Mientras los bonos ya están en máximos históricos tras el rally post resultado electoral, la recuperación de las acciones luce incompleta. Cuáles son las acciones favoritas por parte de los analistas.

El S&P Merval tiene recorrido

Aun a pesar de la fuerte suba de las acciones desde las elecciones de octubre hasta la fecha, el S&P Merval todavía se encuentra 16% debajo de los máximos de 2025.

El mercado tuvo un shock de confianza tras el resultado electoral y se registraron abultadas ganancias en los papeles argentinos.

Las ganancias subieron desde las elecciones un 88% en promedio, con el S&P Merval pasando de u$s 1084 hasta los u$s 2044 actualmente.

Sin embargo, desde hace más de dos meses que las acciones se encuentran en un proceso lateral.

A diferencia de los bonos, los cuales alcanzaron máximos históricos tras el resultado de las elecciones, los papeles locales todavía se encuentran lejos de los techos de enero de 2025.

Las acciones de Grupo Financiero Galicia supieron perder cerca de un 60% desde sus máximos de enero de 2025 y hoy se encuentran un 18% debajo de dicho pico.

Por su parte, Banco Macro perdió cerca del 65% ente enero y septiembre pasado y gracias al rebote desde septiembre, ahora la acción se ubica un 11% debajo de los máximos del año pasado.

La misma dinámica muestra BBVA Argentina, que hoy se encuentra 12% debajo de los picos históricos.

En cambio, la acción más retrasada es Grupo Supervielle, que cayó más del 70% entre enero y septiembre y hoy se encuentra un 37% debajo de los máximos.

Entre las petroleras, en el caso de YPF cayó hasta 50% en su mercado bajista y hoy se ubica 20% debajo de sus máximos, mientras que Vista y Pampa se encuentran 10% debajo de sus picos de 2025.

En cambio, TGS se sitúa apenas 2% debajo de los valores mas altos del año pasado.

Entre otras acciones que cuentan con ADR se ubican Telecom, con una merma del 8% desde sus máximos, Edenor que aun cae 37% debajo de los valores de 2025 y Cresud que esta 1,8% debajo de sus picos históricos.

Finalmente, IRSA es la que mas se recuperó respecto de los valores de 2025 ya que se encuentra 4% por encima de dichos valores.

Los analistas de Research Mariva indicaron que mantienen una visión constructiva sobre la renta variable argentina.

“Mantenemos una recomendación de compra en acciones como Pampa, Vista, YPF y TGS”, dijeron.

Su foco principal pasa por el sector energético y en ese sentido, resaltaron que mantiene una visión optimista sobre Vaca Muerta, a pesar de que los acontecimientos en Venezuela plantean dudas sobre un posible aumento de la oferta de crudo a largo plazo y podría ejercer una presión a la baja sobre los precios con el tiempo.

“Si bien este posible aumento de la oferta puede reducir los márgenes de los productores argentinos, no prevemos que interrumpa el desarrollo de Vaca Muerta ni que represente una competencia directa. Creemos que las exportaciones de gas son un motor clave para el desarrollo a largo plazo de Vaca Muerta. Vemos un potencial alcista en acciones vinculado a la monetización del gas si los proyectos orientados a la exportación avanzan”.

Por su parte, los analistas de Adcap Grupo Financiero favorecen energéticas y servicios, y sub ponderan bancos.

“Mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar acciones de servicios y de Oil & Gas, y sub ponderamos) Bancos frente al Merval/Rofex. Nuestro escenario de trabajo para el Brent en un rango de u$s 55 a u$s 60 se viene cumpliendo hasta el momento, pese a la fuerte volatilidad asociada a la incertidumbre geopolítica”, indicaron.

Tomando la dinámica de las acciones locales en lo que va del año, Banco Macro, BBVA Argentina y Corporación América, que ganan mas del 10% cada una.

Mas abajo se encuentran Telecom, Vista, Mercado Lobre, Gloant, IRSA, Edenor, TGS e YPF, con subas de entre 2,5% y 9% en 2026.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, detalló que las subas necesarias para volver a máximos son muy dispares.

Bajo el actual panorama para las acciones, mantiene su visión en la que ve mayor potencial en el sector Oil & Gas, favoreciendo en especial a Vista, YPF y Pampa.

“El sector de Oil & Gas es el de mayor valor a mediano plazo, destacando como mayor riesgo de corto plazo el precio del petróleo, aunque esto puede verse mitigado, en el caso de algunas compañías, por los proyectos LNG”, indicó.

Además, Franco agregó que el sector de servicios, con TGN, TGS, Edenor Y Transener puede resultar atractivo para perfiles optimistas en materia de normalización del sistema energético y tarifario.

“Este atractivo pasa en gran parte por un entorno estable de tipo de cambio real ante los ingresos garantizados en pesos reales del actual esquema de ajuste. Además, en el caso de TGN, los dividendos potenciales nos resultan más que atractivos”, indicó.

Finalmente, detalló que el sector de Materiales, con Loma Negra, Aluar y Ternium, podría ver impulsadas sus valuaciones de darse un rebote en la actividad.

“Si bien no creemos que la obra pública pueda traccionar demasiado dado el ajuste reciente, y la voluntad de mantener el superávit fiscal, proyectos privados de infraestructura relacionada a hidrocarburos y minería podrían impulsar al sector. Asimismo, son papeles defensivos ante una potencial suba del TCR”, comentó.

Riesgo país y acciones

El riesgo país continúa fluctuando en torno a los 520 puntos, pese a la estabilidad en los fundamentos macro y la consecutiva compra de reservas por parte del BCRA.

Las acciones argentinas, por su parte, mantienen el mismo comportamiento demostrando estar influenciadas por la misma dinámica a la espera de un nuevo catalizador que mejore las expectativas futuras de las compañías ante una mejora en sus balances.

Los analistas en general esperan que se siga materializando una baja del riesgo país gracias a la continuidad de la normalización macroeconómicas y la acumulación de dólares por parte del BCRA.

Una baja del riesgo país implica mayores ganancias en los bonos y una tasa mas baja del costo financiero de los mismos.

De ocurrir dicha baja en el riesgo país, el valor actual de las compañías podría ser mas elevado ya que el valor actual de las empresas crece.

El valor actual de las empresas es más elevado conforme se descuente el flujo de fondos de las compañías a una tasa más baja.

Sobre el futuro de las acciones, desde PPI consideraron que este año, en el que la política se podrá dejar parcialmente de lado, el driver principal provendrá de una baja mayor del riesgo país, el cual podría derramar sobre las acciones.

“Esperamos ver que el BCRA siga acumlando reservas a la vez que esperamos que el Tesoro recupere acceso al mercado internacional de crédito. Estos, en conjunto, serán factores a seguir de cerca pues tendrán su correlato en el riesgo país”, estimaron.

En esa línea, agregaron que podría implicar una menor tasa de descuento para los flujos actuales y en un mayor valor presente de los mismos, es decir, un mayor precio de la acción.

“Creemos que las acciones deberían apreciarse por una ampliación de múltiplos. Sin embargo, para que esto ocurra, el humor internacional debe mejorar. También esperamos un crecimiento del producto, impulsado por el RIGI, la reactivación de ciertas obras y privatizaciones y las reformas estructurales, que lleven a una mejora en los ingresos y márgenes de las empresas. La expansión de múltiplos se daría además sobre un denominador superior al existente actualmente”, dijeron desde PPI.

Desde Research Mariva también ven con buenos ojos la compra de divisas y su impacto positivo en el riesgo país y en las acciones.

“Nos alientan la reciente política de acumulación de reservas del BCRA y la posibilidad de reformas en el Congreso que podrían reducir el riesgo país y respaldar la renta variable argentina”, comentaron.

Riesgo país versus Merval

Tomando en consideración el nivel actual del riesgo país y del S&P Merval, se puede determinar si el mercado de acciones se encuentra caro o barato contra los bonos.

Para los 520 puntos del riesgo país, el S&P Merval debería cotizar a niveles por encima de los 2400 puntos.

A comienzo de enero de 2025, el riesgo país supo tocar 559 puntos y el S&P Merval alcanzó los u$s 2400.

En cambio, actualmente, el riesgo país esta más bajo y también lo esta el S&P Merval, es decir, las acciones podrían haber quedado baratas.

Los analistas de IEB detallaron que, la continua lateralización del S&P Merval en torno a los u$s 2000 y con un riesgo país que se mantiene constante, ha llevado a las acciones locales a mantenerse subvaluado con respecto a la deuda soberana luego del fuerte rally que experimentó el mercado argentino tras la victoria de LLA el 26 de octubre.

“La subvaluación del mercado de acciones local se da en un contexto donde los sectores con mayor ponderación en el índice (Bancos y Oil & Gas) se muestran rezagados, mientras el resto de los sectores han mostrado un sólido desempeño”, indicaron.

En cuanto a la dinámica de dichos sectores, desde la compañía explicaron que dicho comportamiento se justifica, en el caso de los bancos, por un contexto de volatilidad de tasas e incertidumbre electoral que prácticamente pausó el crecimiento de préstamos al sector privado junto a un repunte en los costos por morosidad.

Por otra parte, en el caso de Oil & Gas, desde IEB explicaron los temores a una mayor oferta de crudo mundial ante el resurgimiento de la industria petrolera venezolana han terminado por impactar en la cotización de las compañías petroleras argentinas.

En materia de estrategia, los analistas de IEB indicaron que mantienen una estrategia conservadora, priorizando compañías con sólidos fundamentos y mayor liquidez.

En el sector Oil & Gas recomiendan YPF y Vista, seguido del sector Bancos como BBVA Argentina y Banco Macro.

También incluyen acciones reguladas como TGN, Transener y Central Puerto, entre las de mayor ponderación dentro de su cartera.

Los analistas de Balanz agregaron que existen fundamentos tanto domésticos como externos para mantener una visión constructiva sobre las acciones argentinas de cara a este año y esperando que la baja del riesgo país derrame sobre la renta variable.

“En el plano local, la sorpresa electoral reordenó expectativas y, junto con el reciente anuncio de acumulación de reservas y ajustes en las bandas cambiarias, mejora las condiciones de cara al retorno del gobierno a los mercados internacionales este año. La reducción esperada del riesgo país y el avance de la agenda de reformas del gobierno deberían actuar como catalizadores para las acciones locales”, explicaron desde Balanz.

Desde el lado del posicionamiento, los analistas de Balanz detallaron que mantienen una visión constructiva respecto a empresas como Vista por sus señales de crecimiento sólidas provistas a inversoras y Central Puerto, que se espera que sea uno de los ganadores en la reforma del sistema de generación eléctrica.

También ven valor en Telecom y Ternium (TXAR) por sus valuaciones y sus pagos de dividendos.