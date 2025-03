Por qué Cavallo alerta sobre las reservas y recomienda acelerar la devaluación del dólar oficial

Tras ser duramente cuestionado por el presidente Javier Milei, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a analizar el rumbo del programa económico. En un texto publicado en su blog, instó al Gobierno a que el Banco Central acumule reservas netas para evitar un salto del tipo de cambio que desestabilice la economía. Pero, además, consideró que desacelerar el ritmo del crawling peg al 1% mensual ya no tiene efecto en la baja de la inflación y recomendó subirlo si la brecha cambiaria no baja.

"La expectativa de evolución del tipo de cambio oficial y la probabilidad de un salto devaluatorio futuro dependen mucho más de la evolución de las reservas externas netas que de la brecha controlada artificialmente por el Banco Central. Por esta razón, la mejor forma de evitar un salto devaluatorio desestabilizante en el futuro consiste en encontrar la forma de aumentar las reservas netas sin devaluar a los saltos", afirmó Cavallo.

Según las estimaciones del mercado, las reservas netas aún se encuentran en terreno negativo. Al 25 de febrero, estaban en -u$s 7000 millones, según la consultora LCG. "Los pagos de deuda, la persistente baja de encajes por la caída de depósitos y las intervenciones del BCRA en los dólares financieros para controlar la brecha explican la lenta acumulación de reservas al contrarrestar las crecientes compras en el MULC", explicó en un reciente informe.

Cavallo asegura que una vía para acumular más reservas es eliminar el dólar blend, aunque eso implicaría una brecha cambiaria más alta que la actual, que ronda el 15%. Otras alternativas son incentivos fiscales a las exportaciones; aumento de los reembolsos de impuestos internos a la exportación de manufacturas; y que servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo final considerados no esenciales se paguen por el CCL.

Pero también advierte que una suba del tipo de cambio oficial ya no sería un combustible para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). "Un aumento del crawl no tendría un efecto significativo sobre la tasa mensual de inflación. Vale la pena observar lo que parece haber ocurrido durante febrero con la tasa de inflación luego de la reducción de la tasa del crawl al 1% mensual", agrega.

Según el ex ministro, el crawl "está dejando de ser determinante para la tasa mensual de inflación", argumentando que los datos de alta frecuencia revelan que la inflación no desaceleró en febrero y estaría por encima del 2%.

Desde el equipo económico conducido por Luis Caputo piensan diferente. Felipe Núñez, asesor del ministro, aseguró este martes que "hay que cambiar el chip porque las mejoras de competitividad van a venir por el lado de la baja de impuestos, inflación y tasa de interés; y no de licuarle el ahorro y los salarios a la gente con devaluaciones".

"Dado que la tasa mensual de inflación estará determinada fundamentalmente por el curso de las cuentas fiscales y el control monetario, si el Gobierno adoptara las medidas conducentes a aumentar el nivel de las reservas netas no debería haber un aumento de la inflación", explica Cavallo.

Sobre el final de su texto, el padre de la Convertibilidad lanza una advertencia: "Si se persiste con el actual manejo cambiario crece el riesgo de lo que el propio Gobierno quiere y debe evitar, que es un salto devaluatorio desestabilizante del proceso de desinflación".