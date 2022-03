Por qué caen los consumos con tarjeta de crédito

Durante febrero, el consumo con tarjeta de crédito medido en términos reales creció a una tasa promedio de 3,7% interanual. En la primera quincena de marzo esa cifra cayó 2,1% interanual.



"Esta desaceleración a principios de marzo se explica por la contracción real promedio de 4,6% interanual de los gastos en bienes , a la vez que los consumos de servicios registraron una suba real promedio de 25,6% interanual, pero en el mes anterior había ascendido a 35,4% interanual", advierte el indicador de consumo BBVA Research Big Data.

Nivel de compras

Sin embargo, en los primeros 13 días de marzo, al analizar el nivel de las compras con tarjetas se observa que supera 5% promedio el registro de la pre-pandemia (medido en pesos constantes).

Es decir, el consumo apunta una mejora aunque con signos de debilidad. El detalle de los consumos con tarjetas BBVA durante enero y febrero de 2022 pone en evidencia que los clientes realizan más cantidad de compras, pero por montos que no crecen en términos reales y que se mantienen en niveles similares a los del primer bimestre de 2020.

Más transacciones

En efecto, entre el 1° de enero y el 1° de marzo del corriente año, se registró un crecimiento de 7,5% de transacciones respecto del mismo período de 2020 mientras que el monto de ellas, medido en pesos constantes, apenas lo superó en 0,8%.

Cuando se analiza por rubro, los consumos de febrero en relación con los de mismo mes de años anteriores, se observa que el número de operaciones ha tenido una tendencia creciente en la mayoría de ellos.

Una de las razones radica en que los bancos no actualizan los límites de compra a la par de la inflación, entonces el tarjetahabiente no tiene cupo cuando quiere hacer una compra grande en cuotas.

Los más y los menos

Sin embargo, existe cierta heterogeneidad en la medición de gasto a precios constantes. Respecto de febrero 2021, Alimentación, Automoción, Combustibles, Construcción, Hogar y Plataformas virtuales muestran un retroceso , a la vez que Alojamiento, Bares y restaurantes, Deportes y juguetes, Libros, prensa y revistas, Moda, Ocio y entretenimientos, Otros servicios, Salud, Transporte y Viajes experimentaron un avance interanual.

Lo que no dice

Hay entidades que sí suben el límite, pero por debajo de la inflación, y sólo para transacciones en un pago, no en cuotas, ya que el Ahora 12 no les conviene a los bancos, al tener una tasa regulada del 31%, cuando ellos deben pagar por los depósitos el 43,5%. De ahí que le piden al Gobierno actualizar la tasa.

Por todas estas regulaciones es que los bancos se ponen cada vez más selectivos, no sólo con la tarjeta, sino también con los préstamos.