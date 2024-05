Por qué caen las acciones y los bonos argentinos: qué debe pasar para que vuelvan a subir

Los activos financieros argentinos frenaron el rally que se venía observando en los últimos meses.

Tanto las acciones como los bonos en dólares muestran caídas de entre 2% y 7%, mientras que en pesos, las mermas llegan al 13%.

El mercado está en un proceso de toma de ganancias luego de fuertes subas en los últimos meses y los analistas señalan que se necesitan nuevos drivers positivos para que los activos retomen su tendencia alcista.

El mercado se prepara para un nuevo recorte en la tasa del BCRA ¿De cuánto?

En modo de ajuste

Tanto los bonos como las acciones se encuentran en un proceso correctivo de corto plazo.

Luego de fuertes avances que se evidenciaron en los últimos meses, pareciera que llegó la hora del descanso.

Las acciones en pesos han retrocedido en la última semana, con una baja en promedio del 8% medido en el S&P Merval.

Las acciones en pesos que más bajan desde el pico de la semana pasada son BBVA Argentina, con una baja del 13,8%, seguido por Cresud y Pampa, que caen 11,3% y 10,5% respectivamente.

Los demás papeles en pesos también operan con pérdidas, seguido por Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle, YPF, Banco Macro, Edenor, TGS, TGN, y Telecom, que muestran caídas de entre 7,5% y 9,5% en pesos en la última semana y desde sus picos recientes.

Medidos en dólares, las acciones también muestran retrocesos.

Las mayores pérdidas desde sus picos de la semana pasada se encuentran en Telecom y Pampa que bajan 7%, seguido por YPF que retrocede 6,9% en dólares.

Los demás papeles también evidencian retrocesos, con mermas de entre 3,5% y 5,5%, como en Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina, Banco Macro, Grupo Supervielle, Edenor, TGS, IRSA y Cresud.

El recorte actual se da luego de meses de fuertes subas en las que los papeles argentinos registraron fuertes ganancias.

En lo que va del año, las acciones del sector financiero muestran subas de entre 72% y 118%, mientras que papeles como YPF, TGS, Telecom e IRSA suben entre 24% y 32%.

El S&P Merval en dólares sube 34% en lo que va del 2024.

Medido en pesos, el S&P Merval avanzó 48% en 2024 y opera en zona de máximos históricos.

El consenso entre los analistas es que el mercado está atento a avances desde el punto de vista legislativo, así como también una continuidad en las mejoras macroeconómicas para que los activos puedan seguir subiendo.

Soledad López, responsable de desarrollo de Rava, comentó que gran parte de la expectativa que tenía el mercado sobre el futuro económico ya está en los precios y que a partir de ahora los inversores le piden un delivery mayor al Gobierno para que los activos sigan subiendo.

"La expectativa ya está en los precios, en el que se demostró que el Gobierno tiene intenciones y que hizo el ajuste por demás, sobre cumpliendo la meta del FMI. Hoy el mercado necesita un poco más de realidad para seguir subiendo. Creo que tiene que venir un nuevo driver para que el S&P Merval pueda seguir subiendo y superar los u$s 1400. Caso contrario, parecería que el mercado está bien valuado. Si corrigen creo que va a ser un buen punto de entrada", afirmó.

De esta manera, los analistas ven a la baja actual en las acciones argentinas como un descanso y una toma de ganancias luego del importante rally que se evidenció en la mayoría de los papeles argentinos, tanto en pesos como en dólares.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que luego de fuertes avances en las acciones argentinas, en las que llegaron a operar en máximos, ahora el mercado espera mayores cambios en la economía argentina.

"En diciembre, el rango en dólares del S&P Merval estaba entre u$s 500 a u$s 600 y hoy está entre u$s 1350 a u$s 1250, tocando su máximo los primeros días de abril y rebotando desde este punto. Las acciones están en su techo a la espera de cambios radicales como la ley bases", dijo Lazzati.

Para el CEO de Insider Finance, la ley bases es importante para el mercado.

"La ley traería un blanqueo de capitales, brindándoles más dólares al BCRA y también un incremento en la recaudación impositiva del País del 1% del PBI entre impuestos a las ganancias como en adelanto de Bienes Personales", afirmó.

Pese a la volatilidad de corto plazo, Lazzati recomienda mantener las posiciones compradas en los últimos meses.

"Por el momento no vemos elementos fuertes de compra en renta variable a diferencia de la renta fija argentina, ya que con cada compra del BCRA y mejoras en las variables económicas de corto plazo disminuye el riesgo de default, por lo que incrementa la probabilidad de suba de los mismos", dijo.

Una pausa también en la deuda

El proceso correctivo también se evidencia en los bonos en dólares.

Se puede observar cómo desde fines de abril la deuda está transitando un proceso lateral. Si bien se mantiene en zona de máximos históricos, los títulos de deuda local se encuentran operando hasta 5,1% debajo de sus techos recientes, lo cual confirma la baja de corto plazo.

El Global 2029 y el Global 2030 bajan 2,1% y 2,4% respectivamente desde los máximos recientes.

En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 caen 2,7% y 3,9% mientras que los bonos más largos exhiben pérdidas de 5,1% y 4% desde los máximos de fines de abril.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), agregaron que el mercado está enfocado en el tratamiento de la ley bases en el Senado.

En ese sentido, afirman que la demora en la aprobación de la misma podría generar mayor volatilidad en el mercado.

"Dado que es probable que se incluyan modificaciones, las cuales deberán volver a Diputados para ser votadas, es poco probable que ambos proyectos se sancionen previo al Pacto de Mayo. El paquete de leyes es sumamente relevante para fortalecer la sostenibilidad del ajuste fiscal y, por ende, es una señal esperada hace tiempo por los bonistas y el Fondo Monetario Internacional. Dicho de otro modo, es un factor crucial para la performance de los activos", sostuvieron desde PPI.

Finalmente, los analistas de Don Capital consideran que la baja de las últimas semanas no se debe al contexto macro, sino más bien a una toma de ganancias por parte de los inversores.

Además, remarcan que el agotamiento en las acciones también se confirma por el hecho de que los mercados anticipan una nueva reducción de tasas por parte del Central, lo que históricamente ha impulsado las acciones.

Sin embargo, esta vez está ocurriendo lo contrario, con algunos papeles cayendo.

"Dadas las noticias sobre la próxima disminución de tasas, que debería impulsar a los activos financieros y considerando que las acciones están retrocediendo en lugar de seguir esta tendencia positiva, creemos que esto se debe al agotamiento del mercado. El mismo se da luego del fuerte rally experimentado en los últimos meses", dijeron.