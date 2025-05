Por qué baja el dólar mayorista, pero los bancos suben el minorista

La baja del dólar mayorista, de 0,35% a $ 1132, debería haber traído una baja en el tipo de cambio minorista que venden los bancos. Sin embargo, ocurrió a la inversa: en promedio lo subieron 0,12% a $ 1155,50, aumentando el spread con respecto a lo que adquieren ellos esas mismas divisas.

En promedio, hay $ 50 de diferencia entre la punta compradora y la vendedora en las entidades, y el que peor paga es, paradójicamente, el Banco Nación, a $ 1100, el mismo precio que el Credicoop.

Dónde vender

Por eso es que no conviene vender los dólares en las entidades, sino que es más conveniente hacerlo en el MEP, que bajó 0,3% a $ 1141, pese a que haya que pagar el 1% de comisión por la compra venta de bonos.

Es otra de las razones por las cuales el circuito informal sigue existiendo, que paga $ 1150 y lo vende a $ 1170, luego de bajar 0,4% el blue. Todas las variantes operaron en baja, hasta el contado con liquidación, que retrocedió 0,3% a $ 1156.

Caída de reservas

Lo que también bajó fueron las reservas del banco Central, que terminaron en u$s 38.100 millones, tras una pérdida de u$s 55 millones.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, advierte que el acuerdo firmado con el FMI establece la obligación del Gobierno de cumplir con metas trimestrales de acumulación de reservas netas de u$s 8.900 millones hasta fin de año.

¿Cómo lograría el BCRA acumular reservas?

En primer lugar, interviniendo en el Mercado Libre de Cambios, en el caso en el que el dólar se ubique en el piso de la banda ($1.000), ya que el Gobierno adelantó que no intervendrá con un dólar cotizando entre bandas. Luego, por ingresos por cuenta financiera.

Otro mecanismo es a través de créditos de organismos internacionales: el FMI desembolsará u$s 2.000 millones en junio y u$s 1.000 millones en diciembre. Finalmente, mediante el incremento de los depósitos privados. Desde que se anunció la salida del cepo se incrementaron un 4% a u$s 1.329 millones.

Desafío del BCRA

Desde PPI alertan que el reloj avanza hacia el 13 de junio, quedando un mes para cumplir con la meta de reservas del FMI. En este sentido, estiman que, tras el reciente pago de intereses al Fondo, y considerando el neto de reservas, el REPO anunciado con bancos del exterior por u$s 2.000 millones que todavía no entró, el Banco Central enfrenta el desafío de acumular u$s 5.070 millones en solo un mes.