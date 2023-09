Por qué el mercado no espera una nueva suba de tasas del BCRA

Ante la aceleración de la inflación, la política monetaria se enfrenta a una encrucijada: ¿es peor el remedio de subir las tasas de interés para atacar la suba de precios que la propia enfermedad? Ese dilema evaluará este jueves el directorio del Banco Central, al decidir si las mantiene o si las vuelve a subir.

Para eso, tendrá en cuenta el dato de inflación que publicará el Indec el miércoles, que las consultoras estiman en alrededor del 11%, y la evolución del dólar. Pero también tendrá en mente el impacto de una suba en la emisión monetaria, que aumentaría de la mano de los pasivos del BCRA.

Ese último aspecto lleva al mercado a creer que el Central no subirá la tasa, como adelantó El Cronista. La última vez que lo hizo fue el 14 de agosto, cuando las elevó 21 puntos porcentuales y llevó a 118% la Tasa Nominal Anual (TNA), lo que equivale a un 209% en términos efectivos anuales (TEA). Ya no se trata solamente de ofrecer un rendimiento atractivo a los tenedores de plazo fijo para que no huyan al dólar, sino también de calibrar los rendimientos de los pasivos del Central para que no sean una carga demasiado pesada sobre la economía.

Los pasivos remunerados del BCRA alcanzaron en agosto el 11% del PBI, según último el informe de Política Monetaria Mensual publicado por la entidad. Se trata de $ 19,4 billones, de los cuales las Leliq ascienden a $ 13,3 billones y los pases pasivos a $ 5,1 billones. El dato más preocupante es que ya triplican la base monetaria (circulante de pesos más depósitos de bancos en el BCRA).

"Hoy la mayor fuente de emisión de dinero es endógena, a través de la tasa de interés que pagan las Leliq", aseguró Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo.

En ese contexto, cabe preguntarse si las tasas están altas o bajas, frente a una aceleración de la inflación, pero también del stock de Leliq, y pases. En términos reales, los primeros cayeron 4,9% en agosto, pero los pases treparon 19,9 por ciento. "Subir más la tasa no generará menor inflación hacia adelante, pero sí generará un mayor desbalance de los pesos, por lo que no lo considero muy conveniente", agregó Menescaldi.

En un reciente informe, Quantum Finanzas advirtió que los pasivos del BCRA son altos en relación al PBI y señaló el dilema al que se enfrenta el esquema monetario actual. "Los servicios de deuda se capitalizan al esterilizarlos pagando más intereses. Contener una caída en la demanda de dinero implica, entre otras medidas de política económica, remunerar adecuadamente los saldos monetarios. Sin embargo, hay que balancear la situación teniendo en cuenta que los intereses nominales -pagos anuales superiores al 8% del PBI - generan los correspondientes instrumentos de esterilización, al mismo tiempo que se debe neutralizar la referencia a una potencial reestructuración de esos pasivos que se pueda transmitir a los depósitos bancarios", sostiene el documento.