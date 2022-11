Por dólar soja, cuánto sumaron las compras del Banco Central hoy

El Banco Central cerró la rueda de este martes con un saldo positivo de u$s 122 millones, con lo que sumó la segunda jornada consecutiva con compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.



El volumen operado en el segmento de dólar soja este martes fue de más de u$s 198 millones, según precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

La ruta de los pesos: dónde se posicionan los inversores en plena debilidad del mercado local



Temor al reperfilamiento de deuda: hay un dato clave que miran los inversores y está generando dudas



Dólar soja

El lunes el Banco Central compró u$s 192 millones, los que sumados a los u$s 122 millones de este martes, dan un total de u$s 314 millones.

El lunes el Banco Central compró u$s 192 millones, los que sumados a los u$s 122 millones de este martes, dan un total de u$s 314 millones.

En la jornada del lunes, el Gobierno puso en marcha la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos u$s 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

Pesos que se tiran al mercado

Un informe de Adcap advierte que el BCRA llevaba vendidos 987 millones de dólares en lo que va de noviembre, hasta que ahora surgió un nuevo régimen especial para el dólar soja, "pero el problema son los pesos que se tiran al mercado pero no se estirilizan. A su vez, está el Banco Central interviniendo en el mercado de bonos en pesos".



"Aunque el mercado compra la idea de mantener el status quo, los pasivos monetarios del Banco Central ya son más de dos veces la base monetaria, que no para de caer; por otro lado, el BCRA paga el triple de interés respecto a 2020/2021", precisa el research de Adcap.

Aunque el mercado compra la idea de mantener el status quo, los pasivos monetarios del Banco Central ya son más de dos veces la base monetaria, que no para de caer; por otro lado, el BCRA paga el triple de interés respecto a 2020/2021

Nuevo tipo de cambio

Desde PPI indican que, con este nuevo tipo de cambio de $ 230, el exportador del poroto de soja percibirá un dólar de $ 154 (se restan $ 76 de 33% de retención).

Esto representa una mejora de 39% (o $ 43) desde un dólar percibido de $ 111 al viernes (tipo de cambio oficial de $ 166 menos $ 55 de retención). Mirando la cuenta en términos de dólar "billete", el sojero recibirá u$s 259 por tonelada vendida, incrementándose u$s 77 desde u$s 182.

Dólar soja original

Respecto al dólar "soja" original, las diferencias de tipo de cambio y precio internacional dejan un resultado levemente más favorable. La mejora será de u$s 17 o 7% dado que se recibía un dólar "billete" de u$s 243.

Desde PPI indican que, con este nuevo tipo de cambio de $ 230, el exportador del poroto de soja percibirá un dólar de $ 154 (se restan $ 76 de 33% de retención).

De esta forma, se convierte en el mayor precio percibido en dólar "billete" en la Administración Fernández y en el valor más alto desde abril 2018 (u$s 274).

Asimismo, en PPI destacan que, en comparación con el esquema previo, para el aceite y la harina de soja este nuevo programa resulta aún más beneficioso que para el poroto debido a que se reducirán las retenciones.

.