Por compras de YPF, el BCRA tuvo la segunda mayor venta de dólares del año

El Banco Central inició el mes de abril con otra fuerte venta de dólares de sus reservas, la segunda más alta en lo que va del año. La entidad mantuvo así su racha negativa en el mercado oficial de cambios, explicado esta vez por la demanda de divisas por parte de YPF para pagos de vencimientos de deuda.

La autoridad monetaria obtuvo este lunes un saldo negativo de casi u$s 260 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la petrolera estatal accedió a u$s 286 millones para cancelar el vencimiento de una Obligación Negociable (ON).

NOTICIA EN DESARROLLO.