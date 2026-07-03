En esta noticia ¿Cómo funciona la emisión global con un único partner?

Pomelo, empresa de infraestructura financiera que permite a fintechs, bancos y otras empresas lanzar y escalar soluciones de pago, se está expandiendo a escala mundial con una tarjeta global. La compañía de origen argentino se convierte en la única plataforma que integra emisión local en América Latina y emisión global en más de 150 países bajo una misma infraestructura.

La solución simplifica los principales desafíos de las expansiones internacionales: la necesidad de abrir sociedades, la obtención de licencias, la conexión con proveedores locales y la ejecución del negocio país por país.

Ahora los emisores de tarjetas pueden implementar estrategias locales, globales o ambas según cada etapa de su crecimiento, sin contar con presencia física, licencias regulatorias ni operaciones locales en cada mercado, explicó la empresa en un comunicado.

La tarjeta global ya se encuentra operativa para los clientes de Pomelo en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África, incluyendo a Western Union, BBVA, Santander, Coppel, Kavak, Didi, Binance, ARQ, Astropay y PayJoy, entre otros.

La fintech ha recaudado más de u$s 160 millones de dólares de fondos de inversión como Kaszek, Monashees, Insight Partners e Index Ventures y cuenta con oficinas en 5 países y más de 170 clientes corporativos.

¿Cómo funciona la emisión global con un único partner?

La solución incluye emisión de tarjetas virtuales Mastercard y Visa, compatibilidad con las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay, producción y distribución global de tarjetas físicas, y liquidación en tiempo real en dólares o stablecoins, entre otras funcionalidades.

“América Latina opera sobre múltiples rieles de pago: tarjetas, transferencias, y ahora también stablecoins. Es un ecosistema multi-riel en una región compleja, definida por asimetrías regulatorias entre mercados. La oportunidad no está en elegir un único riel, sino en combinarlos de forma inteligente. En Pomelo, (...) nuestras tarjetas locales y globales, son un ejemplo claro: es posible operar en moneda local, dólares o stablecoins según lo que tenga sentido en cada caso”, señaló Gastón Irigoyen, CEO y cofundador de Pomelo.

Alfonso Torreguitar, head of global card de Pomelo, explicó en un comunicado que “históricamente, expandir un programa de tarjetas implicaba construir infraestructura, operación y relaciones financieras en cada nuevo mercado. La tarjeta global simplifica ese proceso y permite a nuestros clientes llegar a múltiples países desde una estructura centralizada, con mayor velocidad y menor complejidad”.

Cómo parte de su tracción internacional, además de los productos de emisión local y global, Pomelo ofrece soluciones complementarias como procesamiento emisor, tokenización de tarjetas, prevención de fraude, gestión de crédito y contracargos con inteligencia artificial, programas de lealtad y administración de gastos corporativos.