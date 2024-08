Polémica por la salida del cepo: un informe enfrenta a economistas en las redes

Un informe de la Fundación Fundar junto a Suramericana Visión, el think tank del ex ministro Martín Guzmán, genera un debate en las redes sociales respecto a la eliminación de las restricciones cambiarias, medida que el Gobierno tiene como objetivo implementar y el mercado sigue esperando.

El informe, titulado "Ni cepo ni liberalización completa: hacia una regulación prudente de los flujos de capitales" y escrito por Martín Guzmán, Fernando Morra, Ramiro Tosi, Guido Zack y Pablo de la Vega, cuestiona los modelos de los últimos años, con restricciones totales a la operatoria o la liberación completa de los controles.

Del cepo hermético a la liberalización descontrolada: en Argentina vamos de un extremo a otro cuando se trata de fondos que entran y salen del país. Y.. capaz llegó la hora de volver a valorar virtudes clásicas, como la prudencia.

La entidad afirma que "hasta ahora la regulación sobre el flujo de capitales y la integración financiera de la Argentina osciló entre el cepo extremo que desincentiva el ingreso de capitales productivos o la desregulación irrestricta que expone al país a la salida repentina de capitales y dispara el tipo de cambio".

"¿Y una regulación macroprudencial? Son las que determinan qué se le permite hacer y qué no a los distintos actores del sistema financiero. No es sólo controlar la puerta y elegir quién pasa y quién no: también hacen falta reglas claras que digan qué se permite una vez dentro", proponen los analistas que realizaron el informe.



Pero vamos un paso atrás. La regulación del flujo de capitales es el conjunto de reglas que organizan su entrada y salida del país.

El ex viceministro de Economía de la gestión de Martín Guzmán, Fernando Morra, agregó: "¿Salir del cepo necesariamente requiere desregular todo? No. Para evitar los volantazos necesitamos una regulación prudencial de los flujos de capitales, que se adapte a nuestra historia y que este a la altura de las mejores prácticas internacionales".

El economista Lucas Llach, vicepresidente del BCRA y Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, le respondió a Morra: "Una pavada grande el hilo. Entre 2002 y 2017 Argentina tuvo o bien cepo o bien regulaciones absolutamente excepcionales a nivel internacional, incluyendo el 'límite de 2 palos'".

Una pavada grande el hilo. Entre 2002 y 2017 Argentina tuvo o bien cepo o bien regulaciones absolutamente excepcionales a nivel internacional, incluyendo el "límite de 2 palos".

"Pero además mientras exista un mercado libre CCL (como siempre que existieron las regulaciones tipo "2 palos" incluyendo el gob de Macri) todo control es arbitrado inmediatamente en ese mercado", agregó Llach.

Ante la crítica, Morra replicó: "No es lo que dicen los indicadores. Por supuesto que la regulación no resuelve todos los problemas y es solo una parte, lo decimos. Ahora, entre 2016 y 2017 tuvimos menos regulaciones a los flujos que los paises desarrollados. En 2018 ya sabes como termino eso".

"En el mercado CCL hacías lo que querías con tu guita. Y obviamente como hay 2 palos de límite en el MULC, ese mercado es completamente arbitrable por el MULC. Ergo, no había brecha. Si hay regulaciones relevantes para pasar de pesos a USD hay brecha, si no no", contestó Llach.