Definen que los plazos fijos rendirán 100% anual de tasa efectiva

Este miércoles el Indec dará a conocer el índice de inflación de agosto, que se estima habrá subido 7%. Si bien representará una desaceleración frente al alza del IPC de julio, del 7,4%, el plazo fijo actualmente pierde en términos reales.

Dolarización

Para evitar una dolarización de las carteras, el jueves en su reunión de directorio el Banco Central aumentará nuevamente la tasa de política monetaria, hoy en el 69,5 por ciento.

Según pudo saber este diario en fuentes involucradas en la decisión, la idea que se baraja es subirla entre 300 y 600 puntos básicos, aunque el número fino está en discusión y se sabrá después del miércoles a las cuatro de la tarde, cuando el Indec de el número exacto de inflación de agosto.

Por lo tanto, la tasa efectiva anual, o sea renovando el depósito cada 30 días, quedará por encima del 100% anual.

Al menos 550 puntos

"La tasa de política monetaria debiera subir al menos unos 550 puntos básicos, hasta 75% de TNA. El BCRA viene subiendo el tipo de cambio oficial a un crawling peg diario compatible con un deslizamiento mensual del 6,2%. Esto es, por encima de la tasa de política monetaria de 5,8%, y por debajo de la tasa de financiación diferencial para productores sojeros (7%)", advierten desde Equilibra.

Si bien estos últimos no tienen incentivos a tomar crédito y demorar ventas, para el resto de los exportadores es rentable hacerlo, por lo cual en Equilibra creen que la tasa del BCRA debiera subir hasta 75%, compatible con una tasa efectiva mensual de 6,3%, para alinearse al ritmo que viene avanzando el tipo de cambio oficial en los últimos días (y el alza de precios).

Crawling peg

En lo que va de septiembre, el tipo de cambio oficial subió a una tasa mensualizada de 6,8%, superior a la tasa del 5,7% de agosto, que a su vez había sido la más alta hasta aquí de Alberto Fernández.

"El Gobierno pareciera estar queriendo llevar las variables nominales (tipo de cambio mayorista y tasa de Leliq) al seis y pico mensual, para que no pierdan terreno frente a la inflación. Suena lógico querer evitar desacoples importantes entre las variables, pero 6% mensual es 101% de TEA", alertan en 1816.

Ahogo a las pymes

Desde la Secretaría de Industria reclaman que no se suba tanto la tasa, que no sea más de 200 puntos básicos, para no ahogar financieramente a las pymes, ya que la suba de tasas provoca, en forma automática, un encarecimiento del crédito.

No sólo para los comercios, con líneas de adelanto de cuenta corriente que se encarecen, sino también para las personas, ya que el Ahora 12 ahora tiene una tasa equivalente al 85% de la de un plazo fijo. Por ende, al aumentar la tasa de depósitos, aumenta directamente el financiamiento en cuotas.

El revolving, como se denomina en la jerga a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, tiene una tasa regulada que está en sintonía con la de política monetaria, lo mismo que los préstamos personales y prendarios por parte de los bancos.