En esta noticia

A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 13 de noviembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,4166666 %  $ 12.083,3 
 Santander 2,0833334 %   $ 10.416,7 
Banco Galicia  2 % $ 10.000 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2 %  $ 10.000 
BBVA  2,25 %  $ 11.250
Banco Macro  2,5 %  $ 12.500 
Banco Credicoop  2,3333333 %  $ 11.666,7 
ICBC  2,4166666 %   $ 12.083,3 
Banco Ciudad  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Bica  2,8333334 %   $ 14.166,7 
Banco CMF  2,8333334 %  $ 14.166,7 
Banco Comafi  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Corrientes  2,5833333 %  $ 12.916,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco de Chubut  2,5 % $ 12.500 
Banco del Sol  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Dino  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Hipotecario  2,4583334 %  $ 12.291,7 
Banco Julio  2,5 %  $ 12.500 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  2,875 %  $ 14.375 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  $ 0 
Banco Voii  2,9166667 %  $ 14.583,3 
Bibank  2,75 %  $ 13.750 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,9166667 %  $ 14.583,3 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  29 %  33,182648 % 
 Santander 25 %  28,073156 % 
Banco Galicia  24 % 26,82418 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  24 %  26,82418 % 
BBVA  27 %  30,605 %
Banco Macro  30 %  34,488884 % 
Banco Credicoop  28 %  31,88805 % 
ICBC  29 %  33,182648 % 
Banco Ciudad  28 %  31,88805 % 
Banco Bica  39,832127 %  39,832127 % 
Banco CMF  34 %  39,832127 % 
Banco Comafi  29 %  33,182648 % 
Banco de Corrientes  31 %  35,806853 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  32 %  37,136653 % 
Banco de Chubut  30 % 34,488884 % 
Banco del Sol  32 %  37,136653 % 
Banco Dino  32 %  37,136653 % 
Banco Hipotecario  29,5 %  33,834302 % 
Banco Julio  30 %  34,488884 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  34,5 %  40,513542 % 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  0 % 
Banco Voii  35 %  41,197997 % 
Bibank  33 %  38,478377 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  35 %  41,197997 % 

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.