A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 13 de noviembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,4166666 % $ 12.083,3 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2 % $ 10.000 BBVA 2,25 % $ 11.250 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Ciudad 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Bica 2,8333334 % $ 14.166,7 Banco CMF 2,8333334 % $ 14.166,7 Banco Comafi 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Chubut 2,5 % $ 12.500 Banco del Sol 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Dino 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Hipotecario 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,875 % $ 14.375 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,9166667 % $ 14.583,3 Bibank 2,75 % $ 13.750 Crédito Regional Compañía Financiera 2,9166667 % $ 14.583,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 29 % 33,182648 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 24 % 26,82418 % BBVA 27 % 30,605 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 29 % 33,182648 % Banco Ciudad 28 % 31,88805 % Banco Bica 39,832127 % 39,832127 % Banco CMF 34 % 39,832127 % Banco Comafi 29 % 33,182648 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 32 % 37,136653 % Banco de Chubut 30 % 34,488884 % Banco del Sol 32 % 37,136653 % Banco Dino 32 % 37,136653 % Banco Hipotecario 29,5 % 33,834302 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 34,5 % 40,513542 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 35 % 41,197997 % Bibank 33 % 38,478377 % Crédito Regional Compañía Financiera 35 % 41,197997 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: