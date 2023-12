Plazo fijo: a cuánto puede subir la tasa del BCRA en el próximo gobierno

Tras la baja del dólar blue, la brecha cambiaria se redujo, pero está en el 155%, entre los $ 360 del dólar mayorista y los $ 920 del paralelo.

La pregunta que se hacen muchos es a cuánto se irá la brecha cambiaria una vez que se libere el tipo de cambio oficial, y a cuánto se hará. Los mercados de futuros de Matba Rofex negocian un tipo de cambio oficial de $ 780 para fin de año, de $ 900 para fin de enero del año que viene, de $ 998 para fin de febrero y de $ 1080 para fines de marzo de 2024.

Conociendo a Milei: misión secreta de bancos de inversión a Buenos Aires

Los candidatos de Luis Caputo al Banco Central y el manejo financiero

Brecha del 25%

Un informe de Fernando Marull espera que Milei reciba un dólar de $ 370 para el 10 de diciembre, y devalúe a $ 800. Esperan una leve brecha del 25% por unos meses aún, por el gradualismo al levantar el cepo, aunque lo ideal es que la brecha sea 0%.

"Esperamos una suba de tasa para contener la demanda de dólares, aunque en términos reales seguramente siga negativa. Hoy la tasa Badlar está en 130% TNA (10.8% mensual), por lo que esperamos que aumento a al menos 150% TNA (12.5% mensual)", revela el research.

Unificación cambiaria

El norte de Milei es la "unificación cambiaria", aunque dice que no va a ser desde el "día 1", hasta tanto no se resuelva el paso anterior, de la cantidad de pesos para que no presionen a la demanda de dólares. Se buscaría unificar a un nivel de cerca de $ 800 (nivel alto históricamente), pero sin levantar el cepo totalmente.

"Esperamos una suba de tasa para contener la demanda de dólares, aunque en términos reales seguramente siga negativa. Hoy la tasa Badlar está en 130% TNA (10.8% mensual), por lo que esperamos que aumento a al menos 150% TNA (12.5% mensual)"

En 2015 también el dólar ahorro se levantó gradualmente (con un tope de u$s 2 millones mensuales), mientras que la deuda importadores se fue saldando según nivel de urgencia. Seguramente, esta vez sea aún más gradual, porque la deuda del BCRA, Tesoro y empresas es el doble que en 2015.

"Con déficit alto, todavía brecha cambiaria, descongelamiento gradual de los atrasos y maquinita, la inflación seguirá altísima; pero la chance de hiperinflación es acotada. Esperamos un fogonazo inflacionario transitorio en diciembre y enero de niveles de arriba del 20% mensual, que luego irá desacelerando", completa el informe.