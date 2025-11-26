En esta noticia
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las perspectivas de un descenso de la inflación. Esto llevó a una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por intermedio de los plazos fijos.
Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, provocó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario identificar cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 26 de noviembre?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|2,25 %
|$ 11.250
|Santander
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco Galicia
|2 %
|$ 10.000
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|BBVA
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Macro
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco Credicoop
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|ICBC
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco Ciudad
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Bica
|2,5833333 %
|$ 12.916,7
|Banco CMF
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Comafi
|2,2916667 %
|$ 11.458,3
|Banco de Corrientes
|2,5833333 %
|$ 12.916,7
|Banco de la Provincia de Córdoba
|2,6666667 %
|$ 13.333,3
|Banco de Chubut
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco del Sol
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Dino
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco Hipotecario
|2,375 %
|$ 11.875
|Banco Julio
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|2,7083334 %
|$ 13.541,7
|Banco de Tierra del Fuego
|0 %
|$ 0
|Banco Voii
|2,75 %
|$ 13.750
|Bibank
|2,5 %
|$ 12.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|2,75 %
|$ 13.750
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|27 %
|30,605 %
|Santander
|25 %
|28,073156 %
|Banco Galicia
|24 %
|26,82418 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|26 %
|29,333398 %
|BBVA
|26 %
|29,333398 %
|Banco Macro
|29 %
|33,182648 %
|Banco Credicoop
|28 %
|31,88805 %
|ICBC
|28 %
|31,88805 %
|Banco Ciudad
|26 %
|29,333398 %
|Banco Bica
|35,806853 %
|35,806853 %
|Banco CMF
|30 %
|34,488884 %
|Banco Comafi
|27,5 %
|31,24509 %
|Banco de Corrientes
|31 %
|35,806853 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|32 %
|37,136653 %
|Banco de Chubut
|28 %
|31,88805 %
|Banco del Sol
|30 %
|34,488884 %
|Banco Dino
|29 %
|33,182648 %
|Banco Hipotecario
|28,5 %
|32,5339 %
|Banco Julio
|30 %
|34,488884 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|32,5 %
|37,80602 %
|Banco de Tierra del Fuego
|0 %
|0 %
|Banco Voii
|33 %
|38,478377 %
|Bibank
|30 %
|34,488884 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|33 %
|38,478377 %
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
- Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
- Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
- Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
- Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
- Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
- Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.