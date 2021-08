Oportunidad dólar ahorro: últimos días para aprovechar el cupo de u$s 200 de este mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer este viernes su último Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, correspondiente al mes de julio. Allí, entre otros datos, quedó reflejado cuántas personas utilizaron su cupo de u$s 200 mensuales durante el séptimo mes del año.

Tras nueve meses de retroceso, la cantidad de personas que compraron dólares en los bancos había vuelto a crecer en junio. ¿El motivo? Hacia los últimos días de ese mes, el dólar solidario había vuelto a quedar por debajo del valor del blue tras cinco meses. Eso impulsó que 443.000 ahorristas adquirieron parte de su cupo de u$s 200 en los bancos.

Esta tendencia no solo se sostuvo sino que incluso se profundizó en julio. El Informe Cambiario dado a conocer este viernes por la entidad que preside Miguel Pesce reveló que 690.000 individuos compraron dólares en los bancos en el mes pasado. Esto significa que la cantidad de personas que compraron dólar ahorro trepó 55% en relación a junio, y un 126% frente a quienes habían hecho lo propio en el mes anterior, cuando la cantidad de individuos que compraron divisas marcó un piso de 304.000 personas.

Esta aceleración de la demanda vista en julio era esperable, dado que en dicho mes el blue se mantuvo en promedio $ 10 más caro que el "solidario". Y dado que ese promedio incluso creció durante el corriente mes, cabe esperar que en agosto la demanda de dólar solidario se mantenga.

Hoy la diferencia entre el blue y el dólar "solidario" se mantiene prácticamente en los mismos valores que el promedio que tuvo a lo largo del mes. Es decir,

quienes compran dólares en el banco pagan en promedio unos $ 12 menos por cada dólar respecto de aquellos que hacen lo propio en el mercado informal.

Los ahorristas que no hayan utilizado aún su cupo de u$s 200 mensuales, y están autorizados por el BCRA a comprar divisas, todavía pueden hacerlo hasta el próximo martes. Es que desde el miércoles, con el cambio de mes, el cupo se renueva pero no se acumula.

Esto significa que el ahorrista que este mes no haga uso de su cupo, no podrá acumularlo al cupo de u$s 200 del mes siguiente.

Fines de semana

Si bien desde el Banco Central no hay normativa alguna que les prohíba a las entidades habilitar en su homebanking la opción de comprar dólar ahorro durante los fines de semana y que la operación recién se curse en la apertura del primer día hábil posterior, la mayoría elige no hacerlo.

Desde el Banco Nación (BNA) aclaran que esas operaciones solo están habilitadas los días hábiles bancarios, en el horario de 10 a 15 horas. Misma respuesta ofrecen desde el Banco Santander. En el Banco Provincia, en cambio, dentro del homebanking figura un cartel que dice que el horario de operaciones para la venta de divisas es todos los días las 24 horas, pero que el horario para la compra es de lunes a viernes de 8 a 18 horas.