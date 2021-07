Por el salto del blue, las compras de dólar ahorro crecieron 45% en junio

La cantidad de personas que compraron dólar ahorro en junio volvió a crecer tras nueve meses de retroceso. Impulsados por el hecho de que el precio del dólar solidario volvió a quedar por debajo del valor del blue tras cinco meses, 443.000 ahorristas adquirieron parte de su cupo de u$s 200 en los bancos durante el sexto mes del año.

Así lo reflejó este viernes el último Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). Según puede verse en el trabajo, la cantidad de individuos que compraron divisas en junio fue la más elevada desde febrero .

El estancamiento en las compras de dólares en los bancos en ese lapso no es casual. A principios de febrero el mercado cambiario argentino presentó una anormalidad que se mantuvo hasta el 23 de junio. Durante todo ese período , la cotización del dólar blue se mantuvo por debajo de la del solidario. Esto significaba que aquellas personas que accedían a divisas a través de los bancos, utilizando todo o parte de su cupo de u$s 200 por mes, pagaban por cada dólar un precio mayor respecto de aquellos que acudían al mercado informal.

Las 443.000 personas que compraron dólares en los bancos en el sexto mes del año representan un incremento del 45,7% respecto de los 304.000 que habían hecho lo propio durante el mes anterior.

La comparación interanual, sin embargo, arroja una caída del 86,5% . Es que en junio de 2020, cabe recordar, el BCRA aún no había impuesto la retención del 35% para la compra de dólar ahorro o gastos con tarjeta en el exterior, algo que hizo a mediados de septiembre.

Al término de ese mes, además, anunció una suerte de reinterpretación más restrictiva de la circular A 7105, y limitó todavía más el universo de personas habilitadas para acceder a divisas. Excluía, entre otros, a los empleados de todas aquellas empresas que accedieron al programa de Asistencia para Trabajo y Producción (ATP).

Desde entonces la cantidad de personas que compraban dólares en los bancos se desplomó de forma abrupta. De casi 4 millones de individuos en agosto se pasó a 3,4 millones en septiembre, 1,1 millones en octubre, 971.000 en noviembre y 851.000 en el último mes de 2020.

Con la llegada del nuevo año, la tendencia se aceleró. De 754.000 individuos en enero cayó a 536.000 en febrero, a 363.000 en marzo, a 307.000 en abril y a un mínimo de 304.000 en mayo.

El hecho de que 443.000 ahorristas adquirieran su cupo de u$s 200 en junio podría marcar un piso respecto del corriente mes. Es que solo en las seis últimas ruedas del sexto mes del año el dólar solidario estuvo por debajo del blue , y en esa semana la diferencia más pronunciada entre una cotización y otra fue de $ 8 (registrada el 25/6, jornada en la que el dólar paralelo saltó a $ 174).

En julio, en cambio, el precio del dólar que se opera en el mercado informal estuvo siempre por encima del que mostró el dólar ahorro, con una diferencia promedio de $ 10,7 y un pico de $ 17,5, que se observó el viernes 23 y el lunes 26.

En el informe publicado este viernes por el BCRA, la entidad que preside Miguel Pesce también detalló que "las personas humanas compraron de forma neta u$s 241 millones".

De ellos, unos u$s 133 millones corresponden a gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (mostrando un aumento de 29% con respecto al mes anterior) y u$s 76 millones en billetes para atesoramiento, lo que marca un incremento de 53% respecto al mes previo y un descenso de 88% interanual.

Otros puntos salientes del Informe

Del informe cambiario del BCRA también se destaca que el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s 922 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, "Oleaginosas y Cereales", registró ingresos netos por u$s 3603 millones.

"En un contexto de elevados precios internacionales de los productos agrícolas y en línea con el comportamiento estacional esperado del sector, se observó un aumento interanual del 67%", explicó el Central.

"Los ingresos por cobros de exportaciones de bienes del sector se ubicaron en niveles superiores a los flujos aduaneros de exportaciones FOB en unos u$s 500 millones, lo que implicaría un nuevo incremento del nivel de endeudamiento comercial del sector", destacó el trabajo.

El "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales", en cambio, fue comprador neto en el mercado de cambios con un total de u$s 2681 millones, informó el reporte. "Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos por importaciones de bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera", dijo al respecto el BCRA.