Los días previos a la elección, los ahorristas demandaban unos u$s 5 millones diarios para atesoramiento, mientras que post comicios, la demanda se derrumbó a u$s 1 millón, de acuerdo a datos de distintos bancos consultados por este diario. Claro que, por la gran demanda previa electoral, octubre seguramente será el mes récord en la venta de dólar ahorro por parte de los bancos, superando el récord histórico de u$s 6890 millones de septiembre, según el último informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el Banco Central. Lo cierto es que la habitual dolarización de carteras que tiene lugar previo a eventos eleccionarios llevó el tipo de cambio al “cielorraso” del límite superior de la banda cambiaria. El apoyo se materializó en una activa intervención en los días previos a los comicios, totalizando ventas por u$s 2100 millones en el mercado de cambios. Este aporte resultó vital al aliviar significativamente la presión sobre el BCRA, que vendió u$s 1150 millones entre septiembre y octubre, pero tan solo u$s 45,5 millones en las ruedas previas de las elecciones nacionales de medio término, y sobre el Tesoro local, cuyos recursos estaban virtualmente agotados, con un stock de depósitos en moneda extranjera que se ubica en u$s 92 millones. “Al final de cuentas el aporte del Tesoro de los Estados Unidos resulta menor en términos relativos, ya que el grueso de la cobertura cambiaria la brindó el tándem Tesoro/BCRA a través de venta de dólar futuro, bonos dólar-link y venta directa de dólares, unos u$s 17.000 millones en total, pero lo cierto es que este fuerte respaldo sirvió para aplacar expectativas, aun cuando el tipo de cambio cerró cerca de la banda superior”, precisa un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, que lleva la firma de su responsable de la sección internacional, Maximiliano Gutiérrez, ¿Cuál hubiera sido el escenario contrafactual sin estos anuncios de parte de Estados Unidos? Seguramente hubiese sido bastante más complejo, volátil y costoso. La revalidación de la gente en las urnas generó un alivio palpable que se tradujo en una disminución de las presiones cambiarias preexistentes. No obstante, a pesar de las actuales circunstancias favorables, el tipo de cambio quedó a tan solo 3% del techo de la banda, que llegó a los $ 1500 pues, aun cuando la contundente victoria del oficialismo le permite disipar las dudas en torno al esquema cambiario en lo inmediato, persiste la percepción de que el régimen monetario-cambiario es transitorio. La baja del tipo de cambio se reflejó también en los contratos de dólar futuro, con un retroceso promedio que alcanza el 5%. No obstante, continúan cotizando por encima del límite superior de la banda a partir del contrato de febrero de 2026. Específicamente, el contrato se negoció a $ 1573, casi $ 20 por encima del techo. “Es decir, aun cuando en el corto plazo el mercado apuesta a la sostenibilidad del esquema de bandas cambiarias, a diferencia de lo que sucedía hasta hace pocas semanas atrás, cuando se anticipaba la eliminación del esquema para noviembre, este persistente comportamiento “above the ceiling” desde febrero en adelante continúa reflejando la percepción de transitoriedad del mercado acerca del actual esquema de bandas cambiarias”, detalla el paper. La curva de futuros descuenta una depreciación implícita promedio del 1% mensual para últimos dos meses del año y 1,7% promedio mensual a lo largo de 2026.