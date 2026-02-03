MSU Energy S.A. lanzará mañana una emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local, destinada a optimizar su estructura financiera mediante la precancelación de deuda bancaria.

La operación no implica un aumento del nivel de endeudamiento ni una extensión de los plazos vigentes, y tiene como objetivo mejorar la estructura de capital, apalancándose en el sólido desempeño operativo y financiero de la compañía. El capital de la emisión será amortizado en dos cuotas iguales con vencimiento en julio y octubre de 2027.

En ese marco, FIX SCR elevó recientemente la calificación crediticia de MSU Energy a AA-(arg), con perspectiva estable, en reconocimiento a la solidez de su negocio consolidado, la estabilidad y previsibilidad de sus flujos de fondos y una estructura financiera robusta.

MSU Energy es una compañía del Grupo MSU y uno de los principales actores del sector energético. Opera centrales térmicas de ciclo combinado en General Rojo, Barker y Villa María, consideradas entre las más eficientes del parque de generación local, con una capacidad instalada total de 750 MW.