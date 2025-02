Memecoins: la contudente decisión de la SEC que deja sin respaldo a los inversores

La SEC tomó ayer una decisión sobre las memecoins. El regulador dictaminó que no son valores negociables bajo la legislación de los Estados Unidos, por lo que los inversores que compran estos activos no están protegidos por el regulador de ese país. La capitalización del mercado de memecoins asciende a u$s 56.900 millones, es muy volátil y son inversiones altamente riesgosas.

Las memecoins, como la emitida por Trump o por su esposa Melania, no tienen un propósito definido y su valor depende la especulación.

¿Por qué la SEC dice que las memecoins no son valores?

No representan una inversión en una empresa.

No generan rendimiento ni derechos sobre activos futuros.

Su valor depende de la especulación del mercado y no de esfuerzos empresariales o gerenciales de terceros.

Tras esta decisión, los creadores de memecoins no necesitan registrar sus transacciones ante la SEC, y los compradores tampoco cuentan con la protección de las leyes federales estadounidenses.

Sin embargo, la SEC advirtió que esta declaración no implica que se puedan usar a las memecoins para evadir regulaciones. Si una criptomoneda etiquetada como "meme" realmente opera como un valor encubierto, podría ser sujeta a supervisión regulatoria.

Aunque la SEC no regula las memecoins, las prácticas fraudulentas en su venta o promoción pueden ser perseguidas por otras agencias federales y estatales. Así, la SEC deja en claro que son activos especulativos y sin respaldo regulatorio.

¿Es LIBRA una memecoin?

El presidente Javier Milei difundió LIBRA no como una memecoin, sino como un token que serviría para financiar a emprendedores argentinos. Pero eso finalmente no se concretó, ni los creadores de la cripto especificaron un mecanismo para llevarlo a cabo.

Los especialistas de la industria cripto sostienen que LIBRA es, de hecho, una memecoin. Fue creada en la plataforma pump.fun, la cuna de muchos memecoins de la blockchain Solana. Además, se listó en una billetera descentralizada, como Júpiter.

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, remarcó que LIBRA no "tiene algunos chequeos de sanidad blockchain" que su empresa, como actor regulado por la Comisión Nacional de Valores, siempre analiza.

Si bien el presidente lo promocionó como el Proyecto Viva La Libertad, que ayudaría a financiar a emprendedores argentinos, los especialistas sostienen que se trató de un memecoin, con la particularidad que no fue listado ni publicitado como tal. "Las memecoins están impulsadas por la especulación y no suelen tener impacto en los mercados bursátiles ni en la economía global. Su volatilidad solo afecta a quienes operan en crypto", informaron desde Lemon.