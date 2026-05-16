La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia empezaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecen bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días. Sectores campesinos de La Paz exigen mejoras salariales e incluso la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Por la resistencia de manifestantes en algunos puntos hay al menos 24 detenidos. Debido a los bloqueos en rutas, el Gobierno argentino envió dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea para realizar “puentes aéreos” para el transporte de alimentos. El jefe de Estado boliviano agradeció en sus redes a Javier Milei, quien respondió con un mensaje de apoyo. El Gobierno de Bolivia denunció el jueves un “plan macabro” supuestamente diseñado por el exmandatario Evo Morales (2006-2019) para “romper el orden constitucional” mediante las protestas de los sectores sociales. Exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. “Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar (...) Nuestra lucha es contra esos poderes, principados y potestades del mal que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, aseguró el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa. Según Gálvez, este plan para sacar de la Presidencia a Paz, que lleva seis meses en el Gobierno, fue “pensado, financiado y operado” desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales en el centro del país, que también es una de las principales zonas productoras de la hoja de coca. El vocero mencionó que el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el senador suplente Nilton Condori y otros representantes sociales hicieron el lunes un “pacto” para no dialogar con el Gobierno y plantear que la única salida para el cese de los reclamos es “romper la democracia”. Los campesinos del altiplano de La Paz bloquean caminos desde hace nueve días para exigir la renuncia de Paz en oposición a sus medidas económicas, pedido que es respaldado por la COB, pese a que inicialmente los reclamos de la entidad sindical incluían un incremento salarial del 20%. Esta jornada, Argollo sostuvo que “el pedido único” que tiene la COB es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país”. Gálvez mencionó que el Gobierno seguirá dialogando con los sectores “que tengan demandas legítimas”, pero que también será firme en “proteger la democracia”. Añadió: “quienes conspiran contra la democracia, quienes pacten con el narcotráfico tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones ante la Justicia”. Además de los bloqueos de los campesinos, se sumaron en estos días mineros cooperativistas, que piden explosivos y nuevas áreas de trabajo, y los maestros rurales, que exigen un incremento salarial y se oponen a la descentralización de la educación. Hubo movilizaciones que terminaron en enfrentamientos contra la Policía en La Paz. Las medidas de protesta están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno para los hospitales en La Paz y El Alto y, según las autoridades nacionales, dejaron tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna. Paz Pereira, en tanto, recibió el apoyo de varios líderes de países de la región, entre ellos, de Milei. El jefe de Estado envió en las últimas horas dos aviones Hércules para el traslado de alimentos desde las regiones productoras hacia ciudades como La Paz, que están afectadas por los bloqueos de carreteras de sindicatos de campesinos. “Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria”, escribió Paz en sus redes sociales. El mandatario, que lleva seis meses de gestión, sostuvo que este “gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad” entre ambos países, sino que también “representa un alivio vital” para las comunidades bolivianas “en momentos de gran necesidad”. En tanto, Milei, respondió a través de X. “Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso", escribió. “Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos”, agregó. Precisamente, el canciller argentino Pablo Quirno comunicó que “a solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos“. Y agregó que “esta contribución, de carácter humanitario y temporal, coordinada por la Cancillería y en colaboración con el Ministerio de Defensa, se inscribe en el auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, confiando en que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente".