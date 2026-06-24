En esta noticia Fortaleza institucional

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) recibió la mejor calificación crediticia local posible entre las que otorga la agencia FIX SCR -afiliada a Fitch Ratings-, que contrasta por sus avances con la de años anteriores.

“Destacó sus avances en eficiencia, control de gestión, solidez patrimonial y desempeño financiero. Además, el banco alcanzó el máximo nivel de transparencia de su historia y se posicionó como líder de la banca pública nacional, según el índice que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)”, se informó.

En mayo, el BICE logró la mayor nota que puede recibir una entidad financiera en la Argentina para endeudamiento de largo plazo “AAA(arg)” y la categoría “A1+(arg)” para corto plazo de la agencia FIX SCR. La firma reesaltó los niveles de solvencia y la calidad de su cartera de créditos.

Fortaleza institucional

También valoró las iniciativas impulsadas para profundizar la digitalización de procesos, el fortalecimiento institucional, la eficiencia operativa y la innovación en su oferta de herramientas crediticias.

Entre otros aspectos, se reconoció la gestión de riesgos y sus políticas de control interno.

Por otro lado, el banco elevó sus resultados en materia de transparencia tras conseguir un índice del 87% durante el primer informe de 2026, superando el 81,2% registrado en el mismo periodo de 2025.

“Esto consolida a BICE como un referente en el tema, al obtener la mayor puntuación de la banca pública nacional. El Índice de Transparencia es una herramienta desarrollada por la AAIP para monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los organismos del sector público nacional establecidas por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y por la Resolución 77/2024″, recordó el BICE.

Este hito ratifica el fortalecimiento institucional que la entidad viene impulsando desde el 2024 para consolidar una administración más moderna y con altos estándares de integridad.