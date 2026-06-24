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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 23 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 23 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1741 - El Cuchillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

 1°1741 11°1378
 3638  12°6139
 3°7563 13°6806 
 8770  14°3445 
 3195  15°3394 
 6°0561  16°6578
 6112  17°7371 
 0335  18°1931 
 0104  19°2049 
 10°0523 20°7772 

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar conflictos, límites y la necesidad de cortar con situaciones o vínculos que te dañan.

Si lo sostienes con control, indica decisión y protección; si te hiere o te persigue, advierte miedos, discusiones y palabras cortantes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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