Los recursos de la ANSES, en la mira del plan de dolarización de Milei

Mientras Javier Milei se consolida como una fuerza electoral competitiva en las encuestas de opinión pública, el debate sobre la dolarización irá creciendo cada vez más, y sobre todo por la inclusión de recursos de la ANSeS entre sus pilares. El proceso electoral con las PASO y las generales de octubre serán terreno propicio para la discusión.

Por ejemplo, Emilio Ocampo, el economista que junto a Nicolás Cachanosky ideó el plan de dolarización que esgrime Milei, propone dos giros respecto de una dolarización con un tipo de cambio de conversión equivalente a la división entre los pasivos en pesos del Banco Central y sus reservas netas.

Qué impacto tendrá la suba de tasas del BCRA sobre el dólar y la inflación



Nuevo plazo fijo para bajar al dólar: el backstage detrás de la decisión



Dolarización

En primer lugar, plantea que las Leliq tienen respaldo en el balance del BCRA, y esos bonos el Gobierno no debería liquidarlos para conseguir las divisas y dolarizar, sino aportarlos (luego de un canje por papeles Ley Nueva York) a un fideicomiso junto a las Leliq.

Ocampo destacó dos aspectos claves de su plan en una entrevista con Madero Radio:

1) El primero, el credit enhancement del fideicomiso. El fideicomiso, creado bajo jurisdicción extranjera, emitiría asset backed commercial papers para poder hacer frente a las Leliq. Propone que la Argentina negocie con organismos multilaterales un credit enhacement que cubra los primeros 30 centavos de dólar de esos papeles en caso de default.

Fideicomiso

2) La posibilidad de aportar al fideicomiso otros activos, además de los soberanos que tiene el BCRA. Si bien el Estado argentino tiene déficit desde hace años y suele hablarse de él como un Estado quebrado, cuenta todavía con algunos activos con valor de mercado, o al menos potencial valor de mercado.

El fideicomiso, creado bajo jurisdicción extranjera, emitiría asset backed commercial papers para poder hacer frente a las Leliq. Propone que la Argentina negocie con organismos multilaterales un credit enhacement que cubra los primeros 30 centavos de dólar de esos papeles en caso de default.

Ocampo mencionó dos ejemplos por fuera de los bonos en manos del Central: las acciones del FGS de la ANSeS, que según calculan en 1816 valen hoy u$s 3950 millones al contado con liquidación (llegaron a valer u$s 13.000 millones durante la gestión de Macri), y la licitación de 5G, por la que podrían conseguirse entre u$s 250 millones y u$s 1400 millones.

Confianza

El plan de Ocampo propone explícitamente dolarizar sin afectar derechos de propiedad, lo cual requerirá que el mundo vuelva a confiar fuerte en el país, factor clave para que se acepten como garantía los activos del fideicomiso.

Además, contar con el apoyo de organismos internacionales: por el aval, en otros esquemas de dolarización se requeriría directamente un préstamo.

Híper

En la consultora 1816 mencionan otro plan que viene circulando: el de Carlos Rodríguez, quien ratificó su propuesta de dolarización, que supone explícitamente una hiperinflación en pesos.

Las acciones del FGS de la ANSeS, según calculan en 1816, valen hoy u$s 3950 millones al contado con liquidación (llegaron a valer u$s 13.000 millones durante la gestión de Macri), y la licitación de 5G, por la que podrían conseguirse entre u$s 250 millones y u$s 1400 millones.

El ex viceministro de Roque Fernández sugiere no recomprar los pasivos del BCRA, sino hacer un blanqueo generalizado y que el peso desaparezca por falta de demanda. El propio Milei mencionó el plan de Rodríguez como otra alternativa la semana pasada.

CCL a $ 800

La dolarización de la economía implicaría que el contado con liquidación aumente a $ 800, tomando las paridades actuales de los bonos del Tesoro en dólares, al 25 por ciento.

Hoy, el stock de reservas de la Argentina es el más bajo en lo que va del siglo XXI. Las reservas netas son de apenas u$s 1800 millones, cifra que se vuelve negativa en u$s 6000 millones si se toman las líquidas, al restarle los DEG y el oro en manos del Banco Central.