El dólar también se dispara en el mercado de futuros: cómo quedaron los precios en Rofex

La abrupta salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la confirmación de Silvina Batakis en su lugar sacudieron al mercado. El shock y la recalibración de expectativas no tardaron en reflejarse, sobre todo en lo que respecta a la parte cambiaria.

Los dólares financieros pegaron un salto y subieron, sin escalas, hasta la zona de $ 280. Pero la búsqueda de cobertura cambiaria se extendió también al mercado de dólar futuro en Rofex, así como también en los bonos dólar linked .

Las tasas de dólar futuro para 2023 se ubican en niveles de 100% de TNA.

La intervención del BCRA no logra frenar los bonos y crece la dolarización de carteras

Más presión: los tres mayores riesgos que anticipa el mercado tras la salida de Guzmán



Cobertura de devaluación

El mercado entró de manera abrupta en modo risk off. Caen los bonos en pesos y en dólares, a la vez que sube el dólar y los activos de cobertura cambiaria.

La incertidumbre es elevada. Los inversores buscan conocer cuáles serán los planes y las medidas económicas de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. Pero en ese contexto, el dólar blue se eyectó hasta niveles de $ 280 para luego corregir hacia los $ 270.

En la misma línea, los activos en el mercado que ofrecen cobertura cambiaria se desplazaron para arriba. El bono dólar linked a 2023 (TV23), por ejemplo, sube 3,2%, lo cual demuestra una mayor demanda por cobertura contra una eventual devaluación.

Por el lado de las tasas Rofex, éstas también muestran un desplazamiento alcista en todos los tramos de la curva de tasas de devaluación implícita.

Los contratos de dólar futuro entre agoto a septiembre suben entre 2,4% y 3,5%. Para los plazos de octubre a diciembre, los mismos crecen entre 4% y 5%. Por su parte, los contratos del primer trimestre de 2023 marcaban una suba de entre 5% al 10%.

Con estas subas en los contratos de dólar futuro están incorporando una expectativa de devaluación cercana al 100% de TNA.

Previo al salto actual, las tasas de devaluación implícita promediaban el 60% a julio, 70% de TNA para septiembre, y 80% para los plazos de octubre en adelante.

Ahora, para la posición de julio, las tasas implícitas de devaluación se ubican en 72%, saltando al 90% para septiembre y octubre y asomando el 93% promedio a enero del año que viene.

"Para lo que es Rofex, la curva se está sincerando. Las tasas implícitas están en torno al 100% en la parte media, y refleja de alguna manera el salto que necesita el dólar oficial y eso lleva a una sobredemanda de dólar linked como alternativa de cobertura", advirtió Maximiliano Bagilet, analista de mercado de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica.

Sin embargo, agregó que es clave ver que pasa mañana una vez que abra Wall Street. "No veo descabellado una tasa de devaluación implícita del 100% para fin de año", sostuvo.

Desde la mesa de operaciones de un banco local señalaban que hay una búsqueda de cobertura en un día complicado por el hecho de que Wall Street está cerrado.

"Es difícil operar hoy por la incertidumbre y porque el mercado no opera a pleno debido a que Wall Street está cerrado. Por otro lado, el rally en las implícitas de Rofex es un fiel reflejo de la incertidumbre y apunta a mayor presión en la brecha cambiaria", dijo.

Por otro lado, agregó: "El mercado ve probable que la brecha se achique de abajo hacia arriba con un salto discreto del dólar. Hay mucho pesimismo en la curva Rofex respecto del futuro del tipo de cambio".

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), por su parte, remarcan que en este momento no sólo importa la cantidad de pesos que hay en la economía (M3 Privado vs CCL) sino la cantidad de pesos que pueden ser emitidos en un futuro.

"Con una política fiscal que se asoma más laxa, el mercado anticipa que la monetización del déficit (siendo la única vía de financiamiento con un mercado de deuda en pesos cerrado) será más que elevada de lo que hubiera sido con Guzmán. El tipo de cambio de ´convergencia´, que iguala M3 privado y CCL, se encontraba en $ 292,56", dijeron.

Mercado sensible

El mercado se encuentra atravesando un día de alta tensión cambiaria. Los bonos en dólares están mostrando pérdidas mayores al 10%, una baja pronunciada en los bonos en pesos, que pierden más del 5%, y una dolarización de carteras vía dólar linked y dólar futuro.

En paralelo, con volatilidad, el mercado cambiario también muestra un avance del 9% en el dólar MEP y del 11,5% en el contado con liquidación, aun sin la referencia del mercado estadounidense.

Los inversores del mercado advierten lo sensible de la situación.

Desde la mesa de operaciones de Portfolio Investments marcan que sin la guía del mercado americano, lo conveniente es esperar a ver cómo opera el mercado en el día de mañana, con el objetivo de ver la foto completa de la nueva situación.

"Hoy tenemos caídas generalizadas de los bonos con el Banco Central ´poniendo el pecho´ en algunos papeles de pesos en MAE. Observaría con mucha atención otras variables para anticipar la dinámica de los pesos y sus estatus como moneda de reserva de los argentinos en el mediano plazo. Entre ellos, la huida hacia bienes observada el fin de semana con lo que probablemente sea el producido de los aguinaldos, lo que pase con los activos administrados por los FCI, los depósitos a plazo, etcétera" comentaron.

Juan Martín Yanzon, de Conosur Investment, no cree conveniente apresurarse en este momento, más aun con un mercado cerrado. "No me apresuraría a dar un veredicto sobre el mercado local. Con el mercado afuera cerrado, estamos operando en una caja negra, en donde todo este movimiento puede seguir pero sin flujo es muy temprano para marcar tendencia", dijo.

Sobre lo que respecta al dólar, el especialista considera que hay una sobre reacción del mercado. "Veo ciertas sobre reacciones en tipo de cambio y los globales, pero no descarto que esto siga. Esto ya lo vimos en 2019 y 2020. Aun así, nosotros estamos aconsejando prudencia y creemos que no es momento de apresurarse e ir especulando. No hemos hecho grandes cambios en nuestras carteras y mucho menos hemos tomado riesgos", dijo.