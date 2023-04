Los bonos se recuperan con el ojo puesto en el dólar agro y las reservas

Los bonos argentinos inician la semana en positivo e intentan recuperarse parcialmente de las pérdidas acumuladas en las últimas ruedas.

La expectativa de una acumulación de reservas a partir del dólar agro, genera entusiasmo en los bonos, aunque de manera limitada.

Wall Street opera mixto con la atención puesta el miércoles con los datos de inflación y bajo la expectativa del futuro en la política monetaria de la Fed.

Bonos en verde

Todos los tramos de la curva argentina abren el lunes con ganancias.

El Global 2029 y el Global 2030 suben 1,07% y 1,81%, mientras que los bonos en el tramo medio registran subas de 1,6% y 1,2% respectivamente.

En el tramo medio, los Globales abren la semana con ganancias de 1,2% y 1,26% respectivamente.

Pese a la suba de hoy, en el acumulado de la última semana y en el último mes siguen mostrando rojos en todos los tramos de la curva soberana.

Los Globales muestran bajas de entre 5,8% y 8% en los últimos 5 días, a la vez que retroceden hasta 6,4% en el último mes.

El riesgo país inicia la semana en 2428 puntos.

En lo que respecta a la deuda de ley local, los bonos suben hoy hasta 1,8%, pero muestran pérdidas de hasta 7% en la última semana y de hasta 8% en el último mes.

Los bonos argentinos se encuentran bajo fuerte presión bajista en las últimas semanas, afectados por la importante pérdida de reservas que está sufriendo el BCRA.

Sin embargo, hay cierta expectativa de que el dólar agro a $300 pueda generar una recuperación en las cotizaciones de la deuda, al menos en el corto plazo..

Desde febrero a la fecha, los Globales operan con pérdida de 24% en promedio y en niveles de u$s 25, coincidente con los mínimos de noviembre de 2022.

Así, los bonos perdieron el 60% de todo el avance que habían acumulado desde los pisos de julio de 2022, junto con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.

En cuanto al impacto de la medida para los bonos argentinos, desde PPI consideran que los primeros días de liquidación serán fundamentales para percibir el "éxito" del nuevo programa de incentivo exportador.

"Esperamos que sólo por soja podrían liquidarse US$5.200 millones en esta ventana, alcanzando una acumulación de reservas netas de US$3.600 millones (neto de venta de dólares a importadores). Tras haber tocado mínimos desde principios de 2021, podremos ver un rebote en el spread relativo de los 38s/41s y 35s. Mantuvimos sin cambios la posición en Globales en dólares: 75% GD38 y 25% GD35", comentaron.

El operador de bonos de un banco local sostuvo que la medida para la deuda debería ser buena.

"El BCRA va a acumular reservas y eso deberá ser bien recibido por el mercado. Hay una correlación elevada entre los bonos y la acumulación de reservas por lo que toda medida que apunte a un mejoramiento en tal variable, probablemente va a ser bueno para la renta fija local", determinó.

Otro operador de una Alyc también considera que los Globales argentinos deberían verse favorecidos.

"Los bonos argentinos se vieron desacoplados de la dinámica de emergentes en las últimas semanas justamente porque la pérdida de reservas del BCRA los afectó. Ahora el Gobierno lanza una medida para fortalecer las reservas y evitar seguir perdiendo dólares. Por lo tanto, la renta fija encuentra cierto soporte detrás de esta media y es esperable ver un rebote", consideró el trader.

Se espera que el dólar agro generen un inflow de dólares para el BCRA y que de esta manera, pueda cortar con la racha vendedora de divisas.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, coincide en que, entre los beneficios, el esquema permitiría reforzar las reservas netas.

"Si el BCRA lograra acumular el 69,4% de las divisas liquidadas, que es el promedio que acumuló en los programas de Dólar Soja 1.0 y 2.0, entonces el piso de liquidación de u$s 7000 millones que maneja el gobierno implicaría sumar reservas netas por u$s 4800 millones y u$s 6200 millones si se liquidaran u$s 9000 millones", determinó.

Para el economista de Facimex Valores, "esto daría mayor poder de fuego para administrar el frente cambiario y un fuerte impulso de cara a cumplir con la meta de reservas netas del segundo trimestre del 2023, que exige acumular casi u$s 6800 millones con respecto al nivel que estimamos para marzo. Aunque vendrá al costo de sacrificar la liquidación futura"

Massa anunció que existen u$s 3700 millones en exportaciones no liquidadas y que uno de los decretos insta a las empresas a liquidar en los próximos 30 días, caso contrario se procederá a la suspensión de su CUIT y del de sus directores, así como el acceso al MULC.

Los analistas de Grupo SBS remarcaron que, de acuerdo con CIARA-CEC, la Cámara de la Industria Aceitera y Cerealera, se estima que podrían ingresar u$s 5600 millones entre soja y otros cultivos.

Además detallaron que, si a esto se suman los u$s 3700 millones que Massa estima deberían liquidarse, el total ascendería a u$s 9300 millones.

"Esperamos más detalles, dado que el período de vigencia del tipo de cambio diferenciado para economías regionales posiblemente requiera de un ajuste al alza a lo largo del período, considerando la TEM a la que viene corriendo el dólar oficial", dijeron.

Wall Street mixto

Las acciones en Wall Street operan de forma mixta en el comienzo de la semana.

El Dow Jones sube 0,22%, mientras que el S&P500 y el Nasdaq retroceden 0,09% y 0,31% respectivamente.

El mercado sigue atento a los próximos movimientos de la política monetaria de la Fed.

En ese sentido, los inversores siguen paso a paso los datos macroeconómicos que se van anunciando con los fines de poder anticipar el próximo movimiento de tasas.

El viernes, un sólido informe de contratación en EE.UU reforzó las apuestas por otro aumento de tasas de la Fed en mayo de 25 puntos básicos.

El siguiente dato importante es el informe de inflación el miércoles y que se espera que muestre un aumento mensual del 0,4 % en el IPC subyacente.

Ian Lyngen, jefe de estrategia de tasas de EE.UU en BMO Capital Markets, dijo que las cifras de empleo de marzo "no representan ningún obstáculo para que la Fed" emita un aumento de 25 puntos básicos en mayo, aunque los próximos datos podrían afectar la decisión.

"Dado que el panorama del empleo se mantiene sorprendentemente sólido a pesar de la política global acumulada de endurecimiento vigente, la inminente decisión de la tasa de interés de la Fed dependerá casi por completo del informe del IPC de marzo", escribió en una nota.