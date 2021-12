Los 12 consejos polémicos del "tiburón" de Wall Street que supo ser rico, fundirse y levantarse hasta volver a ser millonario

El nombre de Chris Sacca es conocido principalmente por haber sido uno de los protagonistas del aclamado programa "Shark Tank" (tanque de tiburones) y por ser propietario de la firma Lowercase Capital, un fondo de capitales que se centra en inversiones de riesgo y que financió desde el inicio a gigantes tecnológicos como Uber, Instagram y Kickstarter, entre varias otras .

Pero en el último tiempo ganó un reconocimiento mucho mayor en sus redes sociales, y especialmente en Twitter, debido a que utiliza las mismas para aconsejar a los inversores novatos, comentar sobre el estado del mercado bursátil o simplemente criticar alguna inversión que esté ganando tracción por factores inauditos .

De Wenceslao Cases a Bizarrap, quienes son los 14 argentinos entre los 100 innovadores del 2021



Y con esto en mente, la revista Business Insider recopiló los 12 tuits más virales realizados por el "tiburón de Wall Street", desde sus comentarios sobre las criptomonedas, su opinión sobre los inversores que operan desde aplicaciones gratuitas, hasta sus críticas al mercado de los Tokens No Fungibles (NFT por sus siglas en inglés) .

LOS 12 CONSEJOS POLÉMICOS DE CHRIS SACCA

La revista estadounidense destacó las siguientes 12 publicaciones del excéntrico inversor de capitales de riesgo:

En primer lugar se ve una publicación en la que Sacca habla sobre los pequeños inversores. "A todos los que se metieron en la inversión con acciones este año, tengo una pequeña y dura verdad para ustedes: en realidad no son tan buenos en ello", escribió el 23 de diciembre de 2020 y luego agregó: "Acaban de pescar un mercado alcista salvaje. Saquen algo de dinero de la mesa".

El segundo destacado es una publicación donde se arrepiente de sus dichos anteriores, ya que tan solo un día después de publicar el tuit anterior aseguró: "A los furiosos muchachos de Robinhood que se metieron a operar con acciones este año: estaba equivocado. Son increíbles. Esto no tiene nada que ver con el mercado. Es todo de ustedes y de sus locas habilidades. No tomen las ganancias de la mesa. Doblen la apuesta, con margen. Pidan prestado todo lo que puedan. Las piedras nunca bajan".

Tan solo dos días más tarde lanzaría una de sus opiniones más polémicas, al escribir el 26 de diciembre de 2020: "¿Qué porcentaje de la propiedad minorista de criptomonedas se apoya en el apalancamiento? ¿Y las acciones? Estoy más que preocupado por las lecciones de endeudamiento que una generación de traders de aplicaciones que no estaba en el mercado en el ciclo anterior y que debería haber aprendido".

El 2021 lo estrenó con otro comentario sobre los pequeños inversores y como él se ve reflejado en ellos, ya que el 28 de enero publicó: "Es divertido leer sobre los traders caseros que hacen dinero. Hace 20 años, yo era uno de ustedes. Hoy estoy aquí para decirles: *No no operes con dinero que no te pertenece* Lo sé porque yo lo hice. Me puse a negociar mis préstamos estudiantiles, los arriesgue hasta llegar a los u$s 12 millones, y luego, en un maldito parpadeo, me desperté con u$s 4 millones de deuda".

Ese 28 de enero estuvo especialmente activo en Twitter, ya que también realizó dos publicaciones más. La primera dice: "A la deuda no le importa un carajo cuando el precio se derrumba. A la deuda no le importa quién se queda con la última silla cuando la música se detiene. La deuda persigue, persiste y ata. A la deuda no le importa la captura de pantalla de planilla en verde de tu aplicación, porque dos semanas después ve la pantalla totalmente roja que nunca publicas".

En cuanto a la segunda, la misma explica: "Tengo hachas para afilar en contra de muchos de los tipos que estás destrozando, y me encanta escuchar a la gente real apilando fichas. Pero, por favor, de parte de alguien que ha estado ahí y conoce la desesperanza y la depresión que se avecina: No comercies con lo que no puedes permitirte perder".



Su primera publicación destacada sobre criptoactivos recién el 21 de febrero, cuando dijo: "Entiendo lo que pasa con las NFT. Estoy muy copado y soy coleccionista de corazón. Pero tengo la sensación de que esta va a ser la tecnología que finalmente me convierta en el tipo ‘Sí, pero sólo escucho en vinilo'". Igualmente aclaró que no ve a este mercado como una burbuja.

Más adelante escribió nuevamente sobre este mercado, con un tuit publicado el 11 de marzo en el que dice: "Wow. @beeple. 69 millones de dólares por una obra puramente digital. No importa cómo te sientas con respecto a los NFT, no mires hacia otro lado. Está bien no entender por qué alguien pagaría eso, y está bien estar deprimido por el impacto climático. Pero no seas voluntariamente ignorante sobre lo que está pasando".

Uno de sus consejos más virales llegó el 16 de marzo, cuando recomendó: "Invierte sólo lo que puedas perder. No pidas prestado. Distribúyelo en varias inversiones. Y, en general, asume que vas a perder tu dinero y sorpréndete gratamente si recuperas más de lo que pusiste. Buena suerte".

Otra publicación viral fue la del 15 de mayo, cuando confesó: "Mis únicas opiniones fuertes sobre las criptomonedas: 1) el impacto climático me fastidia; 2) pero ese es el impulso del mercado para muchas innovaciones de energía limpia; 3) es emocionante: y 4) tengo mucho más que aprender. Divulgación: poseo una amplia canasta que va desde los primeros Bitcoin y Ether hasta los billetes de lotería shitcoin".

Por otro lado, el 20 de septiembre de este año recordó sobre su vida como inversor cuando era estudiante, escribiendo lo siguiente: "Oh, Stanford nunca habría aceptado a gente como yo. Eran préstamos para estudiantes de Derecho de Georgetown apalancados en todos los brokers online. Y, para que quede claro, al final perdí la cara. Siete cifras de deuda sin nada que mostrar. No lo recomiendo".

Por último, el pasado 3 de diciembre publicó: "Recibí muchas críticas por este tuit. No es divertido tener razón en esto. He estado en este mercado durante mucho tiempo y he recibido mis golpes con todos los demás. Sólo intentaba ayudar a la gente a no invertir con dinero que no poseen. Ahora mi bandeja de entrada se está llenando de solicitudes para rescatar a extraños de la deuda de margen".