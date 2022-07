Los 10 consejos de inversión del gurú de 'Padre rico, padre pobre' sobre dólar, oro y Bitcoin

El mercado financiero y de las criptomonedas sufrieron un panorama complejo en los últimos meses producto de los vaivenes de la economía internacional que afectaron su desempeño.

Mientras tanto, los pequeños ahorristas buscan diferentes maneras de salvaguardar la sostenibilidad de sus activos ante un escenario que podría ser recesivo, según marcan diversos analistas y entidades de influencia.

El autor del libro mega bestseller 'Padre rico, padre pobre', Robert Kiyosaki, hizo 10 advertencias sobre las criptomonedas y las oportunidades de inversión ante la crisis mundial, ante la preocupante advertencia sobre el dólar en Estados Unidos.

Así, el gurú de las finanzas personales descartó a Bitcoin y a las criptomonedas como un juego especulativo, defendió la utilización del oro y la plata por sobre el efectivo y subrayó el impacto doloroso que tendrán los precios altos de los alimentos y el combustible de las últimas semanas.

LAS 10 ADVERTENCIAS DE ROBERT KIYOSAKI para pequeños ahorristas

El escritor advirtió que los mercados bajistas pueden ser una llamada de atención para los inversores y enfatizó que las caídas del mercado y las recesiones económicas son "oportunidades raras para obtener activos de ganga".

El sitio Investing recopiló los 10 mejores consejos de Kiyosaki en las últimas ediciones de su podcast The Rich Dad Radio Show.

1. Su uso de Bitcoin

"Comercio con bitcoins. Pero no creo que tenga ningún valor. Simplemente juego".

2. Sobre el ahorro

"Los ahorradores son perdedores. ¿Por qué ahorraría dólares cuando los están imprimiendo? No tiene sentido para mí".

3. Sobre el dólar y las formas de ahorrar

"El dólar estadounidense es falso como el infierno. Es un pedazo de mierda. Es por eso que tengo oro y plata. Prefiero tener algo tangible, prefiero tener petróleo, prefiero tener fertilizante, porque lo hacen alguna cosa"

4. Quiénes controlan el dinero

"Desde que era un niño de 9 años estudiando dinero, me di cuenta de que las únicas personas que controlan el dinero son los gobiernos, los tiranos y los déspotas. La Reserva Federal y el Tesoro de los EE.UU son una de las razones por las que tengo oro, plata y bitcoin, porque no confío en el gobierno. No confío en la Reserva Federal. No me fío".

5. Y quiénes lo hacen con el oro

"No hay nadie más detrás de la moneda de oro. No hay Mago de Oz, ni humo ni espejos".

6. Los peligros de la inflación

"Lo peligroso es que la gente está siendo aniquilada. La inflación la está matando. Comida y combustible, eso es lo que me asusta".

7. La actualidad de las acciones

"Podrías ser realmente estúpido, y poner tu dinero en Apple y hacerte realmente rico, o bitcoin y, 'Dios mío, soy rico. Soy inteligente'. y luego el mercado bajista te muestra lo estúpido que eres".

8. La conducta de los mercados

"Recuerda siempre esto: el toro sube las escaleras y el oso sale por la ventana. Creo que el oso está a punto de saltar". Según Investing, Kiyosaki quiso decir que los mercados alcistas suben gradualmente, mientras que los mercados bajistas golpean repentinamente.

9. Qué deparan los meses siguientes

"Va a haber más oportunidades flotando hacia la superficie, así como cuerpos flotando hacia la superficie". (Kiyosaki destacan ambas posibilidades: de que surjan gangas y de que fracasen gran cantidad de empresas por la recesión)

10. La influencia de la mente al momento de invertir

"La gente está llorando de tristeza al 5%. Una vez que entiendas que todo está en tu cabeza y puedas ajustar los diales en tu cerebro, verás un mundo diferente. Hoy hay más oportunidades" (Kiyosaki se refería a los inversores en pánico por las posibles tasas de interés del 5%, cuando podrían estar entusiasmados con los activos descontados que probablemente surgirían).