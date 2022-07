"Nada puede detener al dólar": enfático pronóstico de una de las publicaciones más influyentes de Dow Jones

La revista de publicación semanal Barron´s de Dow Jones & Company advirtió este domingo por un cambio de tendencia en el impulso que recibe el dólar estadounidense, lo que anticipa "más problemas" para los mercados financieros mundiales "a menos que suceda algo".

"Decir que el dólar está fuerte es quedarse corto. El índice del dólar subió un 6,8 % desde finales de mayo hasta el 14 de julio, luego de un aumento del 6,9 % en el quinto mes del año, el mayor desde 2015. El euro ha caído a la paridad frente al dólar, y el yen está tan débil como lo ha estado en más de 20 años" , repasó el portal.

El análisis de Ben Levisohn titulado "A Strong U.S. Dollar Raises Risks for Everyone" apunta así a los efectos nocivos que golpean a las empresas tecnológicas que obtienen parte de sus ganancias en el extranjero.

"La fortaleza del dólar seguramente afectará las ganancias y los márgenes de las empresas que se benefician fuera de los Estados Unidos y esto puede ser especialmente doloroso para las preocupaciones técnicas que se encuentran entre las 50 principales del S&P 500, ya que 20 de ellas tienen sede en el extranjero" , señaló el autor.

La alarma de contracción incluye a Qualcomm (QCom), Intel (INTC) y Nvidia (NVDA), que, según estimó, representan más del 80 % de sus ventas por fuera de las fronteras norteamericanas.

En esa línea, Levisohn explicó el cambio de tendencia que recibe ahora el dólar hoy, cuando al principio, la suba era atribuida a lo que llamó "factores comunes" como la tasa de interés y la brecha de crecimiento.

"Ahora eso ha cambiado en las últimas semanas. La fortaleza del dólar parece estar impulsada por la necesidad de jugar a la defensiva, ya que los inversores venden activos que han comprado con dólares prestados, y esto ejerce presión sobre todo, desde los bonos de los mercados emergentes hasta los bancos europeos" , subrayó.

Sin embargo, el analista de Barron´s citando a Larry McDonald de Bear Trap Report, advirtió también que la moneda estadounidense "no puede permanecer tan fuerte para siempre".

"Larry McDonald de Bear Trap Report señala que el índice del dólar ha cotizado un 5% por encima de su promedio móvil de 50 días, donde alcanzó su punto máximo en el pasado. Es solo una cuestión de qué hará que vuelva a caer" .

McDonald's apuntó días atrás a algunas posibilidades que denoten este pronóstico, incluida la de que Rusia devuelva el gas a Europa y obligue a la Fed a reducir la velocidad debido al daño que causa.

"Las condiciones financieras y la estabilidad financiera limitan drásticamente la capacidad del dólar para moverse mucho de aquí en adelante" , concluyó Levisohn.

