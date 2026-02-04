Zonda Bitcoin Capital será en pocos días la primera compañía de tesorería en Bitcoin en la Argentina que estará listada en las cotizaciones de Bolsas y Mercados (BYMA), el principal mercado de valores del país, y operará bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El objetivo de la firma será convertirse en un vehículo público, regulado para amplificar el potencial de Bitcoin desde el mercado de capitales argentino.

El proyecto viene de largo, previo al último escalón de la criptomoneda, que en los últimos tres días padeció una fuerte fuga, producto de factores, que retrotrajeron el valor de la mayor moneda virtual al nivel de abril pasado (ver pág. 15).

Leonardo Rubinstein, fundador y CEO de la firma, le contó los detalles a El Cronista, cuando el reacomodamiento de los valores aún no había sufrido el golpe de este fin de semana. Rubinstein es bitcoiner desde 2015, fue CEO de Ank, el fallido experimento de billetera virtual de Itaú Unibanco, y antes lo fue de OLX para mercados emergentes.

Ahora encara este desafío: “ofrecer de a los inversores la posibilidad de tener exposición a Bitcoin sin trabas regulatorias”. Y en esta entrevista cuenta todos los detalles de este lanzamiento.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece Zonda Bitcoin Capital al inversor?

Es una forma muy simple de exponerse a Bitcoin a través de la compra de una acción pública, un marco mucho más seguro que otro tipo de activos.

Para comprar Bitcoin directamente hay que tener un montón de recaudos. Eso lo hacemos nosotros por el inversor. Es traer a la Argentina un modelo que existe en los grandes mercados, la pionera es Strategy en Estados Unidos.

¿Cómo es el proyecto de ampliación de capital?

Vamos a levantar capital pronto. Cada peso o dólar que ingrese lo vamos a convertir a Bitcoin en nuestra tesorería. El modelo de negocio es transformar el dinero blando, que se derrite, como el dólar, a una moneda dura (Bitcoin) que, en las próximas décadas, va a continuar subiendo a tasas muchísimo más altas que cualquier otro activo.

Lo que hacemos es traer a la Argentina un modelo que existe en los grandes mercados, la pionera es Strategy en Estados Unidos.

¿Cómo ve el futuro de Bitcoin en un contexto en el que viene muy golpeado por lo global?

En la última década, Bitcoin fue el activo que mejor performó frente a S&P500, al oro y al Real Estate. Si uno toma 2014-2024, subió 70% anual promedio. En los últimos 5 años, más del 40%. En 2025 bajó 10%, pero si uno hace el sumado, se desempeñó espectacularmente. Es una buena inversión en el mediano plazo.