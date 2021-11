Las 4 inversiones en dólares que pueden hacerse hoy desde Argentina

El contado con liquidación empezó una carrera alcista que hace que dolarizarse se vuelva cada vez más atractivo. Y para quienes quieren algo más que atesorar los billetes hay opciones que permiten invertir en la divisa estadounidense desde la Argentina.

Invertir en Wall Street

Una alternativa para invertir en dólares fuera del país es hacerlo en Bolsa de Nueva York. Comprar acciones de Apple, Google o Tesla es posible mediante el uso de certificados de depósito argentinos (Cedear). Son activos que operan en el mercado local y que representan acciones de empresas extranjeras o locales que cotizan en Nueva York, las cuales en algunos casos brindan muy buenos rendimientos.

Comprar inmuebles en los Estados Unidos

Adquirir propiedades en los Estados Unidos es una alternativa para aquellos que buscan un resguardo seguro para sus ahorros y, a la vez, obtener una renta. La operación es relativamente sencilla y hay múltiples operadores inmobiliarios que ofrecen asesoramiento sobre cómo hacerlo. Incluso es posible, en algunos casos, obtener crédito hipotecario para realizar la operación.

Invertir en criptos

Es la operación de moda y tan sencilla como ingresar en un exchange y cambiar pesos por bitcoin, ethereum o la criptomoneda que se elija. El mayor inconveniente es la alta volatilidad de estas divisas . A eso hay que sumarle que ahora las transacciones en billteras de cripto estarán gravadas con el impuesto al cheque.

Obligaciones negociables

Sin salir del mercado de capitales local es posible adquirir obligaciones negociables (ON) nominadas en dólares. Las ON son títulos de deuda de las compañías y tienen un rendimiento fijado desde su emisión. El riesgo argentino puede ser mitigado si se compran ON de empresas como Arcor, Pan American Energy, Pampa o Telecom.