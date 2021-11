Las 3 opciones para proteger los ahorros en plena suba del dólar

Faltan días para las elecciones y el panorama a nivel financiero no es nada favorable, con el dólar blue en máximos históricos, una brecha de casi el 100% entre las cotizaciones de la moneda norteamericana y el riesgo país en su máximo histórico.

En este contexto, muchas personas buscan cubrir ahorros en pesos con activos más sólidos y seguros , que minimicen la pérdida ante una eventual corrida del dólar. Con esto en mente, armamos una lista con tres alternativas para poder protegerse antes de las elecciones .

Dólar MEP

El primer instrumento de la lista es el dólar de "mercado electrónico de pagos" (MEP), el cual permite a los ahorristas acceder directamente a la divisa norteamericana mediante la compra de bonos que están cotizados tanto en pesos como en dólares . La única consideración que se debe hacer de los mismos es el hecho de que suelen tener un "parking" de 24 horas donde no pueden ser vendidos.

En cuanto a cómo pueden ser adquiridos, los mismos están disponibles para operar en sociedades de Bolsa, fintechs financieras que permiten la inversión de los ahorros y las aplicaciones homebanking de varias entidades bancarias -las cuales permiten comprar estos bonos-.

Estos instrumentos pueden ayudar al ahorrista frente a una eventual corrida del dólar.

Obligaciones Negociables

El segundo instrumento que puede ayudar a los ahorristas ante una eventual corrida del dólar son las Obligaciones Negociables (ON), la cuales consisten en títulos de deuda a corto plazo emitidos por diferentes empresas que pueden ser adquiridos mediante sociedades de Bolsa en pesos y que su valuación está atada al dólar .

Entonces las ON suelen tener tres factores a considerar a la hora de ser negociadas: la empresa que las ofrecer (si es confiable o no para realizar los pagos en los plazos establecidos), la duración del contrato (el cual suele ser a corto plazo y no suele durar más de cinco años) y la tasa de interés extra que se paga sobre la fluctuación del tipo de cambio oficial .

Plazo fijo en dólares

Por último, quienes tienen su capital dentro del banco y no quieren comenzar a mover su dinero de un lugar a otro, siempre es buena opción optar por los plazos fijos en dólares. Cabe destacar que los mismos son un instrumento seguro pero que suele pagar pocos dividendos de retorno .