Dólar blue se iba a $ 210: cuánto le costó al Central frenarlo

Dólar simpático.

Así empezaron a llamar en las mesas al blue, en honor a las declaraciones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, que cuando le preguntaron si la suba del blue iba a impactar en los precios, lo negó por completo, al decir: " Es un mercado ilegal, aunque lo llamemos simpáticamente blue".

Lo cierto es que este dólar simpático avanzó hasta $ 202 para la compra y $ 205 para la venta en el segmento de los corretas, como se denomina en la jerga a los mayoristas del blue, mientras en las cuevas terminó en $ 206, en el after market se negoció a $ 207 y en algunas financieras a $ 208.

Dólar Rosario

Mientras, en grandes ciudades del interior, como Rosario, terminó en $ 205 para la compra y $ 210 para la venta, aunque en rigor de verdad sin valor de referencia, porque los corredores suspendieron las ventas momentáneamente.

"No hay vendedores. No hay billetes en plaza, la nueva normativa de la UIF que advierte un mayor vigilancia sobre las operaciones de dólar MEP secó la plaza", describen en la City porteña.

Sacrificando reservas

La noticia del día fue la intervención récord del Banco Central, quemando u$s 40 millones de las reservas para comprar bonos AL30, y así impedir que el MEP siga subiendo y quedara en $ 183.

El MEP subsi le dicen en la jerga, porque se trata de un valor subsidiado por el BCRA, frente a los $ 199 que vale el MEP libre, que se puede operar sin el cupo de los 50.000 nominales, que son equivalentes a u$s 17.000 semanales.

El Senebi, que es el contado con liquidación libre que usan las empresas para poder dolarizarse en el exterior, cerró en $ 210, mientras en el MEP se negociaron u$s 87 millones y en el CCL unos u$s 80 millones, por lo cual la brecha sigue en el 100%.

Shhh: de esto no se habla

Lo único que no opero fue el cable en contado, por el feriado en los Estados Unidos. "Menos mal que tuvimos ese respiro", confiesan los brokers, que recibieron dos llamados a modo de sugerencia, para no decir apriete.

Uno llegó de parte de la Comisión Nacional de Valores, que preside Adrián Cosentino, y el otro de parte de Byma, que preside en forma ininterrumpida Ernesto Allaria.

El mensaje vino a modo de advertencia: "No hablen de Senebi con los medios, no den información de su cotización, no les digan cuánto vale el MEP y el CCL libre. Nada de nada a los medios, corten el diálogo. Los medios siempre ensucian al mercado y confunden todos los negocios".

Desde estas líneas, le damos las gracias al presidente de Byma, Ernesto Allaria, por propiciar un mercado de capitales cada vez más grande, querer fomentarlo para que más ahorristas inviertan. Enhorabuena.