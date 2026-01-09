Los repos van y vienen, lo que importa son los pesos. Así parece operar el mercado con las cauciones en el centro de la escena. Sigue llamando la atención que se mantenga en niveles elevados, con apertura a 44%, cierre a 22% y el promedio ponderado por volumen operado que fue de 36%. La volatilidad es otro factor desconcertante, en este mercado, el de caución, que se ha convertido en la principal referencia del mercado de pesos a corto plazo.

La tasa de las Lecap y las Boncap terminó en torno al 36% anual, reflejando también la iliquidez imperante. Entre banqueros, la queja recurrente es por la volatilidad, reclamando al BCRA una intervención o bien una política monetaria más predecible. “Es altísima la volatilidad y por ello es que termina afectando los precios de las Lecap y Boncap. Todo un subibaja. Ello les restará atractivo en las licitaciones porque la variación de precios que tienen es muy elevada”, se quejó un tesorero de un banco argentino que optó por el anonimato.

“Está mejorando desde los niveles de la semana pasada. Se notó mucho volumen en títulos de tasas fija, como la Lecap de abril, el Boncap de abril y sobre el final hubo más interés en la curva CER. Veremos si hay alguna novedad respecto a encajes que pueda ayudar a normalizar las tasas de liquidez”, destacó Nicolás Cappella, de IEB. Para los tradicionales ahorristas en plazo fijo las tasas acarician el 30% anual, y por grandes colocaciones en pesos ascienden a 31,75% anual.

“Con el nuevo mes, la liquidez del sistema se alivió temporalmente (caución a un día cayó de 66,2% a 35,1% en 2 ruedas) por la integración mínima de 75% de encajes, pero el martes las tasas overnight volvieron a subir. Esto es porque el gobierno retira más pesos vía venta de Lelink (BCRA) y spot (Tesoro) que los que inyecta el BCRA comprando en el Mercado Libre de Cambios, a tal punto que el stock de pasivos remunerados del BCRA (los pesos que toma a un día) estuvo por debajo de $ 1 billón en cada rueda desde el 29 de diciembre”, destacó la consultora 1816 ayer en su informe semanal.

“Los depósitos del Gobierno en dólares cayeron u$s 498 millones la semana pasada, el interés abierto total en futuros de A3 se expandió en u$s 382 millones en lo que va del mes y se negociaron u$s 2440 millones de Lelink a enero en las últimas 16 ruedas en BYMA. El Tesoro canjeó u$s 2338 millones de Lelink del 16 de enero por Lelink al 30 de enero. La semana que viene amortizan u$s 1300 millones y a fin de mes vencen u$s 4100 millones (cuyo valor se fijará el 27 de enero)”, resumió esa firma.

Las expectativas de analistas y de propios funcionarios es que desde la próxima semana se vaya normalizando el mercado de pesos. La demanda de pesos que estacionalmente sube en diciembre se va a ir revirtiendo en la segunda quincena de enero y febrero. Los rendimientos anuales en pesos con una inflación proyectada de 20% para el 2026, o menos, muestran que las tasas siguen siendo muy elevadas en términos reales. El desafío por delante para el equipo económico sigue siendo el de ir estirando la vida promedio de la deuda tanto en pesos como en dólares, aprovechando este 2026 sin condimentos o sacudones políticos a la vista. El 2027 estará marcado por la elección presidencial y las provinciales para gobernador. La ventana es amplia, un año, pero todo pasa rápido. Por ello es que el mercado aguarda que haya canjes de deuda o administración de pasivos para reducir los riesgos a futuro.

Por allí pasa todo.