La tasa en pesos ayer se mantuvo en alza ayer con la caución, referencia de los operadores, clausurando al 37,1%. La novedad pasó por la reacción del BCRA, con su titular Santiago Bausili saliendo a inyectar pesos vía la compra de Lecap de corto plazo y así calmar las necesidades de pesos del sistema. En este contexto, los papeles del Tesoro volvieron a ubicarse por encima del 3% efectivo mensual. ¿Qué pasará de ahora en más? Por lo pronto el dato de la inflación mayorista de enero por debajo del 2%, del 1,7%, trajo alivio en la plaza. Al fin y al cabo la tendencia de las tasas está en función de la evolución del índice de precios. Todo apunta ahora a que en marzo o en abril se retome el sendero decreciente de la inflación y que nuevamente vuelvan a verse variaciones en torno al 1,5% mensual. No hay que olvidar el factor estacional de alza en precios en marzo. Del mercado de pesos, tras la licitación de hace una semana con fuerte absorción de pesos, la caución pasó a ocupar el centro de la escena financiera con cierres incluso por encima del 60% anual como el miércoles. En teoría, la aparición del BCRA debería calmar al mercado con la señal que envió con un techo a los valores actuales en el costo del dinero. La semana próxima nuevamente habrá una licitación del Tesoro en la que será determinante una vez más la absorción o no de pesos que realice el Tesoro. Del otro lado del mostrador, los bonos en pesos cerraron en baja con el riesgo país trepando más de 2%. El contexto global mostró a los emergentes en baja según el “EMB”, indicador de los papeles de este segmento financiero, con retroceso de 0,3%. “Los índices bursátiles estadounidenses finalizaron la rueda a la baja ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga la tasa de referencia sin cambios por un tiempo prolongado. En este contexto, el S&P 500 retrocedió un 0,5% mientras que el Nasdaq 100 cedió un 0,6%, presionados por el déficit comercial de EE.UU. el cual se amplió a u$s 70.300 millones en diciembre, cifra que superó los u$s 55.500 millones proyectados por el mercado”, destacó un informe del Banco de Galicia tras el cierre de operaciones. “En paralelo, los rendimientos de los bonos en el tramo largo de la curva registraron subas tras las minutas del Comité de la Fed, que evidenciaron la intención de sostener una postura restrictiva. Por su parte, el sector financiero registró bajas superiores al 1% en compañías como JP Morgan y Bank of America, mientras que el segmento tecnológico cedió un 0,5% ante los riesgos asociados al nivel del gasto de capital, referido a la inversión en infraestructura y activos fijos para centros de datos. Mientras tanto, Walmart avanzó un 2% tras publicar sus ingresos del cuarto trimestre y Deere escaló un 7% luego de su reporte de ganancias”, concluyó. Pero puntualmente en la plaza local, la difusión del Índice de confianza del consumidor de febrero reflejó una fuerte caída del 4,70%. En la comparación interanual tuvo una disminución de 6,1%. El avance del gobierno con la reforma laboral en buena parte fue descontado por el mercado en ruedas anteriores, pero los operadores siguieron de cerca en primer lugar la obtención del quórum para su tratamiento y luego aguardar hasta la medianoche para ver confirmar el resultado del tratamiento. No debería haber sorpresas tampco la semana próxima en su tratamiento en el Senado. Los hechos de violencia en las afueras del Congreso, tampco impactan en las cotizaciones. El desafío hoy y especialmente por el impacto en la actividad económica, pasa por la reducción de las tasas en pesos.