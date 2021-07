La regla de 1% para gastar menos y ahorrar más cuando se gana poco

En los últimos días se volvió viral una regla creada especialmente para solucionar las finanzas de los millennials, la cual busca establecer un método de ahorro con el cual se pueda seguir teniendo gastos esporádicos pero sin perder completamente la capacidad de guardar dinero a fin de mes.

La misma fue presentada por Glenn James, host del podcast australiano My Millennial Money, en una entrevista para el programa Popcorn Finance. Allí aseguró que se trata de la "regla del 1%", ya que establece que toda compra mayor al 1% del ingreso anual de una persona no puede ser realizada sin por lo menos un día de reflexión en el medio.

Esto quiere decir que al ver un artículo de lujo en una tienda o un sitio web, se debe esperar un día para comprarlo y en el medio pensar si realmente es algo que será utilizado, ya que representa un gasto importante en el presupuesto de una persona. Esto quiere decir que sí se si ganan en un año $540.000, cualquier gasto por encima de los $5400 debe ser realizado por lo menos con un día de reflexión en el medio.

CÓMO SURGIÓ ESTA REGLA

James presentó esta idea durante un diálogo con Chris Browning, asesor de dinero y host de Popcorn Finances, donde le contó la anécdota por la cual decidió establecer este límite en sus compras. Y, cómo era de esperar, tiene como protagonista a una compra innecesaria realizada por impulso.

"Acompañé a unos amigos a una tienda y terminé comprando un reloj Apple Watch por u$s 1300, a pesar de que no lo quería y no lo necesitaba", comienza a explicar James para luego agregar: "Fue un problema porque cuando me desperté esa mañana, no estaba planeando comprar un reloj que costará más de u$s 1000".

Fue en ese momento cuando decidió que las compras importantes no podían ser realizadas de forma impulsiva, y por efecto instauró el límite de 1% para toda compra realizada en una tienda o por internet sin reflexión previa. Así, evita estos gastos y termina ahorrando algo de dinero a fin de mes.

El especialista asegura que se debe reflexionar por lo menos un día antes de hacer una compra importante.

Pero para algunas personas el 1% de su ingreso anual puede ser algo demasiado amplio y que sigue lastimando las finanzas mes a mes, por lo que James asegura que lo importante no es cuánto porcentaje se establece cómo límite sino el hecho de tener un límite claro antes de realizar la compra.

En concreto, el especialista recomienda pausar antes de comprar, reflexionar sobre cuánto representa el gasto en cuanto al presupuesto disponible y determinar si es realmente necesario realizarlo.