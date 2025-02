La receta que evalúa Milei para acumular reservas y levantar el cepo sin el FMI

La acumulación de reservas netas es todavía el Talón de Aquiles del programa económico de Javier Milei. Con el objetivo de levantar el cepo cambiario antes del 1° de enero de 2026, como adelantó el presidente, el Gobierno y el mercado calculan cómo puede el Banco Central hacerse de los dólares necesarios para aumentar su poder de fuego y flexibilizar las restricciones cambiarias.

El último en dejar su mirada fue el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que remarcó que el presidente heredó "un peligroso nivel de reservas externas netas negativas" y explicó cómo puede aumentarlas sin levantar las restricciones.

"Las reservas netas no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central. La única forma de aumentar las reservas netas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente", aseguró este miércoles en un texto publicado en su blog.

Para Cavallo, es clave eliminar el dólar blend, bajar impuestos a las exportaciones y que el turismo y la importación de bienes no esenciales se liquiden al dólar Contado con Liquidación.

Recogiendo el guante lanzado por el padre de la Convertibilidad, el mercado cree que la entidad conducida por Santiago Bausili puede sumar reservas extendiendo su política monetaria del año pasado, pero advierte sobre un déficit en la cuenta corriente cambiaria que atenta contra ese objetivo.

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, asegura que el BCRA puede continuar "poniendo la tasa en pesos por encima del crawling peg, de manera que el endeudamiento corporativo (incluyendo la prefinanciación de exportaciones) sea en dólares y no en pesos, lo que se transforma en oferta de dólares en el MULC".

Para que el BCRA pase de reservas netas negativas a positivas, Ramiro Tosi, ex subsecretario de Finanzas y miembro de Suramericana Visión, cree que tiene que haber ajustes en el régimen cambiario y en la administración de la política monetaria y de financiamiento del Tesoro. "Una forma es que el BCRA no utilice parte de las divisas compradas en el MULC para intervenir en los dólares financieros. Otra alternativa sería que abandone el esquema de dólar blend, que durante 2024 implicó que no se canalizaran al MULC cerca de u$s 12.850 millones. Las siguientes alternativas implican que el Tesoro (acuerdo FMI) o el BCRA (Repo) se endeuden en moneda extranjera", aseguró.

El plan del Gobierno

Para la estrategia del Gobierno, es importante que la brecha cambiaria se mantenga acotada para que el crawl mensual de 1% sea creíble y los exportadores e importadores tengan incentivos a prolongar su carry trade en dólares oficiales. Esa es una de las claves detrás de las compras del BCRA al contener la demanda e impulsar la oferta privada. "Además, eso te mejora el resultado comercial cambiario ya que se estimula la postergación de importaciones y el adelantamiento de liquidación de exportaciones", agrega, estimando que el programa económico continuará con la receta del año pasado.

Según Cavallo, los mecanismos más eficaces para aumentar las reservas netas son: a) la eliminación del dólar blend para las exportaciones; b) el aumento de los incentivos fiscales a las exportaciones, es decir una acentuación del proceso ya iniciado de reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de las economías regionales; c) el aumento de los reembolsos de impuestos internos a la exportación de manufacturas: y d) disponer que el pago de servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo final considerados no esenciales se paguen por el contado con liquidación y no requieran divisas del Banco Central.

Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments, remarca el impacto positivo de la baja de impuestos al agro en las reservas: "No estamos hablando de una devaluación, sino de una recomposición de la competitividad, que también se da cuando el gobierno reduce la carga impositiva, como dio la primera señal con la baja transitoria de retenciones hasta junio 2025". Gardey subraya que será vital que no sólo la Nación haga un ajuste fiscal, sino que también se sumen las provincias.

En PPI estiman que este año habrá un déficit en la cuenta corriente de u$s 13.000 millones, medido punta a punta. "Sin capitalización del BCRA por alguna vía exógena, como un préstamo del FMI, no vemos que las reservas puedan pasar a positivas", adelanta Anselmi.

Tan solo una cuenta financiera abultadamente superavitaria podría compensar ese déficit. Mientras el Gobierno deshoja la margarita cambiaria y levanta restricciones capa por capa, el mercado mira con atención cuántas reservas acumula el Banco Central para intentar adivinar el timing de la medida.