La nueva inversión de Warren Buffett: por qué compró "todo lo que pudo" de esta petrolera

El mercado está atento a una nueva inversión de Warren Buffett, luego de mucho tiempo de guardad el efectivo. "Encontramos poco que nos entusiasme", dijo el Oráculo de Omaha en una carta reciente a los accionistas de Berkshire Hathaway. Pero recientemente la compañía gastó alrededor de u$s 7500 millones en la adquisición de acciones del gigante integrado de petróleo y gas Occidental Petroleum (OXY).

A fines de 2021, la pila de efectivo en su holding había crecido a casi un récord de u$s 146.700 millones, luego de que las valoraciones se inflaran en el mercado estadounidense, según informó el sitio especializado Yahoo! finance.

Ahora, la participación total de Berkshire Hathawayen en OXY es de 143 millones de acciones, con un valor aproximado de u$s 10.000 millones . Según el medio, Buffett se entusiasmó con la empresa luego de ver el último reporte de resultados de la compañía a fines de febrero. "Leí cada palabra y dije que esto es exactamente lo que estaría haciendo. Está dirigiendo la empresa de la manera correcta", dijo el inversionista multimillonario a CNBC, refiriéndose a la directora ejecutiva de Occidental, Vicki Hollub. "Empezamos a comprar el lunes y compramos todo lo que pudimos".

En el cuarto trimestre de 2021, Occidental generó u$s 8000 millones en ingresos, lo que representa un aumento del 139 % año tras año. Las ganancias ajustadas por acción llegaron a u$s 1,48, una marcada mejora con respecto a la pérdida ajustada de 65 centavos por acción en el mismo período del año anterior.

En la conferencia, Hollub destacó los sólidos resultados operativos de Occidental Petroleum, el balance mejorado y un nuevo marco de retorno para los accionistas. El 24 de febrero, el directorio de la compañía declaró un dividendo trimestral regular de 13 centavos por acción en las acciones ordinarias de OXY, un enorme aumento del 1200 % con respecto al pago del trimestre anterior de solo 1 centavo por acción. La compañía también anunció un programa de recompra de acciones de u$s 3000 millones.

Tres meses después, las cosas continuaron mejorando. En el primer trimestre, OXY generó u$s 8530 millones en ingresos y ganancias ajustadas de u$s 2,12 por acción.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Buffett invierte en Occidental. En 2019, Berkshire gastó u$s 10.000 millones en acciones preferentes de Occidental para ayudar a la compañía a comprar a su compañero productor de energía con sede en Houston, Anadarko Petroleum. Occidental paga un dividendo del 8% anual sobre esas acciones preferentes, proporcionando a Berkshire u$s 200 millones cada trimestre en ingresos por dividendos.



Aunque los inversores han ofertado con entusiasmo por las acciones, podría haber más ganancias en el horizonte, según proyectó Yahoo! finances. En abril, Raymond James aumentó su precio objetivo en OXY de u$s 85 a u$s 90 mientras mantenía una fuerte calificación de compra. Las acciones ahora cotizan a alrededor de u$s 70,70.