En esta noticia SpaceX recaudó u$s 25.000 millones en su debut en el mercado de bonos

SpaceX, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, recaudó u$s 25.000 millones con la venta de bonos de deuda.

En su debut en el mercado de renta fija, la compañía esperaba recaudar u$s 20.000 millones. Sin embargo, recibió pedidos por casi u$s 90.000 millones, según fuentes consultadas por CNBC. Ante esa demanda, amplió la emisión en u$s 5.000 millones adicionales.

SpaceX cuenta con calificación de grado de inversión. Pese a eso, pagó una prima relativamente elevada frente a los bonos del Tesoro para cerrar la colocación, según fuentes citadas por Bloomberg.

Los bonos se dividieron en cinco tramos, con vencimientos entre 2031 y 2056. La mayor demanda se concentró en el tramo de vencimiento más corto, el de menor riesgo relativo dentro de la operación.

Ese sesgo refleja preocupaciones sobre el flujo de caja de la empresa. SpaceX gasta dinero a gran velocidad y, según S&P Global Ratings, mantendrá ese ritmo hasta 2030, con una aceleración brusca a partir del año próximo.

La compañía despliega al mismo tiempo varios proyectos de alto costo. Expande su red satelital global, refuerza su negocio de inteligencia artificial y evalúa enviar centros de datos al espacio, además de su actividad de lanzamiento de cohetes.

Según advierten en Wall Street, los inversores no verían urgencia en suscribir esta deuda ahora, ya que SpaceX seguirá emitiendo bonos en los próximos años para financiar ese conjunto de proyectos.

SpaceX recaudó u$s 25.000 millones en su debut en el mercado de bonos

La emisión correspondió a bonos no garantizados, dirigidos a inversores institucionales cualificados . Estos títulos comparten el mismo rango de prioridad de pago que el resto de las deudas y obligaciones no subordinadas de SpaceX, presentes y futuras.

En un comunicado, la empresa indicó que los fondos se destinarán a amortizar íntegramente los préstamos pendientes. También cubrirán comisiones y gastos vinculados a la operación.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley gestionaron la venta de los bonos, según un documento al que accedió Reuters.

Las acciones de SpaceX cerraron con una suba de 1% el martes, a u$s 156,11. La acción había abierto por debajo de los u$s 150, su precio de debut bursátil. La caída generalizada de tecnológicas explicó parte de esa presión inicial sobre el título.

Con esa sesión, SpaceX cerró una racha de tres jornadas a la baja, en la que perdió u$s 600 millones de valor. La semana pasada, la empresa ya había cerrado con una caída superior al 3% tras su salida a bolsa récord del pasado viernes 12 de junio.