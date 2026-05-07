La digitalización del sector cooperativo financiero avanza en México y se perfila como una herramienta para competir frente a la banca tradicional y las fintech, afirmó David Bottaro, COO de Veritran, tras la adopción de banca móvil por parte de dos Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) en un mercado de más de 9.5 millones de socios. Caja Solidaria Regional Serrana y Caja Solidaria Tecolotlán se convirtieron en las primeras entidades en operar con la plataforma desarrollada por Siscoop y Veritran, marcando el inicio de un proceso de transformación que podría escalar a todo el sector. En un país con más de 154 cooperativas de ahorro y préstamo muchas con presencia en comunidades alejadas, la digitalización representa acceso real a servicios financieros. Con la implementación de banca móvil, más de 25 mil socios podrán gestionar cuentas, consultar saldos, realizar transferencias y acceder a productos de ahorro, inversión y crédito desde su celular, sin necesidad de trasladarse a una sucursal, lo que reduce costos y tiempos. La plataforma incluye autenticación reforzada, notificaciones en tiempo real y localización de cajeros, herramientas que antes eran limitadas o inexistentes en buena parte del sector. Con esta transformación, el sector comienza a cerrar la brecha tecnológica que históricamente lo separó de la banca tradicional y de las fintech, donde los servicios digitales ya son un estándar. “En un contexto donde la digitalización en el ecosistema financiero crece a pasos agigantados, Siscoop y Veritran traen una respuesta para que las cooperativas puedan actualizar sus servicios y mantenerse competitivas”, dijo David Bottaro. La adopción de canales móviles coloca a estas entidades en una nueva posición frente a bancos y plataformas digitales, al permitirles ofrecer experiencias similares sin perder su enfoque social. De acuerdo con Gonzalo Francisco Mejía Moreno, director general de Siscoop, el proyecto busca generar economías de escala mediante la estandarización, lo que facilitará que más entidades, sin importar su tamaño, accedan a tecnología de primer nivel. Este modelo abre la puerta para que otras cooperativas se sumen al proceso de digitalización y amplíen el alcance de servicios financieros en el país. No obstante, el avance enfrenta retos como la conectividad en zonas rurales y la adopción digital por parte de los usuarios, factores clave para que la transformación logre consolidarse. Además del acceso, el desarrollo digital busca captar a nuevas generaciones, para quienes el uso de aplicaciones móviles es determinante al momento de elegir servicios financieros. Actualmente, Siscoop concentra el 68% del mercado del sector al atender a 6.5 millones de socios, mientras que Veritran impulsa soluciones utilizadas por más de 50 millones de personas a nivel global, lo que perfila un mayor alcance para este modelo en México, en un sector con más de 9.5 millones de potenciales usuarios por digitalizar.