Fue la despedida del 2025 en materia de licitaciones del Tesoro: la Secretaría de Finanzas a cargo de Alejandro Lew anunció ayer que adjudicó un total de $ 21,27 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 23,37 billones. “Esto significa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos del día de la fecha”, consignó el comunicado oficial con el condimento adicional de un menor costo financiero y un alargamiento en la vida promedio de los papeles.

El balance mostró que se adjudicaron Lecap a abril por $ 2,72 billones a 2,40% efectivo mensual, a mayo por $ 2,49 billones a 2,32% y a noviembre por $ 1,40 billones a 2,30%.

También se emitieron Boncap por $ 1,35 billones a 2,40%, papeles con ajuste por CER a mayo por $ 1,14 billones a 6,33%, a noviembre por $ 3,14 billones a 7,28%, a mayo de 2027 por $ 2,81 billones a 8,14% y a junio de 2028 por $ 3,61 billones a 8,88%.

Por último, se lanzaron bonos con ajuste por la tasa mayorista a agosto de 2026 por $ 2,54 billones con un margen de 4,43% y dólar linked a abril del 2026 por $ 50 mil millones a 2,72 por ciento.

“El resultado se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos. Por ello, el resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica”, destacó Lew en el comunicado.

Además, el funcionario destacó que “hubo una reducción promedio de alrededor de 20 puntos básicos en TEM (Tasa Efectiva Mensual) para los instrumentos de tasa fija en relación con la última licitación, reducción de 100 puntos básicos en TEA (Tasa Efectiva Anual) en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en mayo 2026; más de 3.6 billones de pesos adjudicados en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en junio 2028, a una tasa efectiva inferior al 9% (8,88%) y una vida promedio ponderada del conjunto de instrumentos emitidos de 1,2 años, en comparación con un promedio ponderado de 0,6 años en el agregado de las últimas 3 licitaciones”.

Muy desafiante

Según el equipo de Research de Puente, “la licitación probablemente haya sido la más desafiante en término de monto, incluso luego de haber canjeado al Banco Central las letras que tenía en cartera más temprano esta semana. El resultado fue muy positivo, en el sentido de que el Tesoro pudo renovar los vencimientos por más de $ 20 billones. Tuvo que pagar algo de premio, pero igualmente logró cubrir lo que debía pagar y le sobró un poco más. A destacar, hubo bastante interés por los instrumentos ligados al CER por sobre la tasa fija, incluso antes de que saliera el dato de inflación”.

El año 2026 se plantea como menos desafiante para el equipo económico que el 2025, el año en que vivimos en peligro. Este año fruto de la incertidumbre electoral, las licitaciones fueron duros exámenes para el equipo económico que derivaron en acortamiento de plazos de colocaciones, búsqueda de cobertura en dólares o inflación o directamente la no renovación de los papeles que vencían.

Las elecciones en PBA el 7 de septiembre marcaron el pico de la incertidumbre que sólo se disipó con el resultado electoral del 26 de octubre. Las metas oficiales para 2026 siguen siendo desafiantes: estirar los plazos de colocación, desindexar las emisiones, reduciendo las apuestas a la inflación o a subas de tipo de cambio y desde ya bajar las tasas de interés en línea con la desinflación. Los principales economistas de la plaza contemplan una inflación para el 2026 por debajo del 20% anual. El 2027, ¿será de un dígito?

Soñar no cuesta nada.