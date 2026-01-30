El oro volvió a ser protagonista en los mercados globales tras romper un nuevo récord histórico y superar los u$s 5.300 la onza. La suba se explica por la debilidad del dólar, la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos y un escenario internacional cada vez más inestable.

¿Qué inversión alcanzó un récord histórico en 2026?

El metal precioso marcó un hito al tocar los u$s 5.311 la onza durante enero de 2026. También los contratos de futuros en Estados Unidos acompañaron la suba, consolidando una tendencia alcista que viene desde el año pasado.

En términos anuales, el oro acumula una revalorización cercana al 85%, mientras que en las primeras semanas de 2026 ya registra un avance superior al 22%, posicionándose entre las inversiones más rentables del momento.

¿Por qué el precio del oro se dispara en los mercados?

La principal razón detrás del rally es la caída del dólar estadounidense. El índice que mide la fortaleza de la divisa frente a otras monedas tocó mínimos no vistos desde 2022, lo que aumenta el atractivo del oro como reserva de valor.

A este escenario se suma la creciente búsqueda de activos seguros por parte de los inversores, que buscan protección frente a la volatilidad financiera y los riesgos geopolíticos.

¿Qué impacto tiene la debilidad del dólar en el valor del oro?

Cuando el dólar pierde valor, el oro suele fortalecerse porque se vuelve más accesible para quienes invierten en otras monedas. Este efecto impulsa la demanda global y presiona los precios al alza.

La debilidad de la moneda norteamericana se profundizó tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien restó importancia a la caída de la moneda y volvió a plantear la posibilidad de nuevos aranceles comerciales.

¿Qué rol juega la Reserva Federal en la suba del oro?

Las dudas sobre el futuro de la Reserva Federal también influyen en la cotización del metal. El mercado especula con cambios en la conducción del organismo y con una política de tasas de interés más bajas.

Un escenario de tasas reducidas suele favorecer al oro, ya que disminuye el atractivo de los activos financieros tradicionales y refuerza el interés por inversiones de refugio.

¿Por qué los inversores vuelven a apostar al oro como refugio?

La combinación de tensiones geopolíticas, conflictos armados y cambios en el orden monetario global lleva a los inversores a priorizar activos considerados seguros. En ese contexto, el oro vuelve a ocupar un rol central en las carteras.

Incluso grandes empresas privadas incrementaron sus tenencias de lingotes, equiparándose en volumen a las reservas de varios bancos centrales.

¿La suba del oro también impulsa a otros metales?

El fuerte avance del oro se refleja también en el valor del resto de los metales preciosos. La plata también alcanzó máximos históricos y acumula subas significativas en lo que va del año.

Según analistas, mientras persista la debilidad del dólar y la incertidumbre global, tanto el oro como otros metales seguirán siendo una opción clave de diversificación y cobertura.