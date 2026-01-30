- El mercado de valores argentino vive un arranque de 2026 que entusiasma a los inversores más optimistas. Con un Merval que finalmente logró quebrar al alza su canal lateral, el índice local navega en niveles récord medidos en moneda dura. La estabilidad macroeconómica, sumada a un Banco Central que no detiene su marcha en la acumulación de reservas, generó el piso necesario para este despegue.
- A un volumen más alto del que esperaba el mercado, el Banco Central ya compró u$s 1134 millones en 19 ruedas consecutivas y logró fortalecer las reservas, que treparon a niveles máximos desde 2021. En una jornada donde primó la calma cambiaria, se alzó ayer con u$s 52 millones.
- El dólar muestra leves avances y las acciones retroceden luego de que se supiera que Trumpya tenía en mente el sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell. La noticia se conoció anoche. El mandatario estadounidense anticipó que hoy nombraría al nuevo banquero central y lo hizo esta mañana.
