La importante advertencia del gurú del dólar blue para los ahorristas: "No es un error, es un horror"

El dólar en todas sus variantes registró importantes alzas en las últimas semanas y los ahorristas buscan alternativas para poder mantener sus carteras ante la dinámica económica: qué recomienda hacer uno de los mayores especialistas de la City.

"Después de 6 meses de gobierno de Javier Milei el mayor déficit está en la gestión parlamentaria (no saco una ley) y del Estado (el escándalo en el ministerio de Capital Humano). Despedir al jefe de gabinete también fue una mala señal", sostuvo Salvador Di Stefano en su último informe.



El director de la consultora SDS detalló que en este medio año de gestión "se ha logrado un mayor orden en las cuentas públicas; sin embargo, no se consiguió una mejor recaudación de los impuestos ligados a la actividad económica (IVA, consumo e impuesto al cheque, entre otros), que abren un signo de interrogación a futuro".

La importante advertencia de Salvador Di Stefano: "No es un error, es un horror"

"Si la dolarización o la competencia de monedas no se logra en breve, debería definirse claramente qué sistema vamos a adoptar, si es que vamos a una caja de conversión o bien la política monetaria queda al libre albedrió de la autoridad monetaria. Creemos que en este punto hay mucha confusión, todo esto generó incertidumbre en el dólar", analizó Di Stefano.



Las recomendaciones del gurú del blue

Al igual que en sus informes anteriores, el analista financiero detalló cómo se encuentra la situación de la producción frente a la falta de inversión, en un contexto de poco consumo y tasas por debajo de la inflación, lo que hace que sea barato financiarse.

"La política de bajas tasas de interés no logró el objetivo esperado, el mercado en su mayoría las toma para financiar el inventario, y no para potenciar negocios. Esto le traerá problemas a más de un emprendedor. Hay que tomar financiamiento para mejorar procesos e incorporar bienes de capital, financiar el inventario no es un error, es un horror", opinó.



Sobre este punto, agregó que "hay una ventana de tiempo en donde se va a convivir con tasas de interés negativas tanto en pesos como en dólares, es un momento apto para endeudarse e invertir".

En una mirada más macro sobre la economía y la política, apuntó que "si se aprueba la ley Bases, si el Gobierno logra esta ley, aunque no salga como lo soñó, será un gran avance para poder recibir más inversiones, mejorar las cuentas públicas y capitalizar al Banco Central".

Ante esta incertidumbre, Di Stefano cerró con los dos caminos posibles: