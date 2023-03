La Fed cubrirá a depositantes pero no a los accionistas de los bancos

La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) anunció que garantizará el pago de los depósitos de los ahorristas del Silicon Valley Bank luego de la crisis que sufrió la entidad financiera este viernes que puso en duda la cobertura que disponía.

La Fed pondrá "a disposición fondos adicionales para las instituciones de depósito elegibles, para ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes" según emitió un comunicado este domingo.

"Esta acción reforzará la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar la provisión continua de dinero y crédito a la economía, con el objetivo de apoyar a las empresas y los hogares estadounidenses", determinó la Reserva Federal.

La medida se tomó a través de una resolución conjunta firmada por la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Compañía del Fondo de Seguros de Depósitos (FDIC), Martin J. Gruenberg.



"Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo, y que el contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank", se explayó la Fed, pero también aclaró que los "accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizados no estarán protegidos, la alta dirección también ha sido eliminada" por lo que no tendrán estos beneficios.

Desde el organismo de gobierno norteamericano quisieron aportar seguridad para que no se contagie este nerviosismo a los depositantes en otros bancos y aclaró que "la Reserva Federal está preparada para hacer frente a cualquier presión de liquidez que pueda surgir".

"Con la aprobación del secretario del Tesoro, el Departamento pondrá a disposición hasta 25 mil millones de dólares, del Fondo de Estabilización Cambiaria como respaldo para el BTFP", especificó la Fed, pero también resaltó que " no será necesario recurrir a estos fondos de respaldo ".



El pasado viernes informaron desde San Francisco que el Silicon Valley Bank había quebrado luego de tratar de refinanciar el banco por 2.500 millones de dólares en lo que significó la segunda caída más grande de una entidad financiera en la historia estadounidense.