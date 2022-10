"La calidad de las fintech que tenemos en Latinoamérica hoy atrae mucha atención global"

El director de Negocios Digitales del banco Citi para Latam aseguró que hoy el foco de los inversores está puesto en la región en materia de innovación financiera y aseguró que "la calidad que tenemos en fintech en Latinoamérica hoy atrae mucha atención global".

Temsamani pasó por Buenos Aires y conversó con el Cronista acerca de todo lo que se viene en términos de economía digital, fintech y monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés).

Actualmente tiene a cargo una gama completa de plataformas bancarias para la gestión de efectivo, servicios de inversión de liquidez, soluciones de capital de trabajo, tarjetas y comercio.

- ¿Cómo ves el presente de las fintech?

-Son vitales para la propuesta de valor de los bancos. Existe una economía informal globalmente de 25 trillones de dólares, donde está el 70% del empleo. Latinoamérica es la segunda economía informal más grande del mundo. Esa economía informal existe en la población que los bancos no han bancarizado y no van a bancarizar, porque su modelo de negocio no entra en ese segmento. Las fintech lo están dando vuelta, no por abrirles cuentas, sino por darles experiencias digitales, donde los servicios financieros están integrados adentro. Ese modelo de negocios es diferente al de bancos. Hoy somos el banco de los fintech, de los gobiernos y los corporativos. Ese es el modelo de negocio del Citi. Queremos ver ese segmento crecer y penetrar aún más en la economía informal. Estamos ayudando a las plataformas a hacerlo y creo que van a tener un rol grande cuando existan las CBDC (n.d.e monedas digitales de los bancos centrales) también.

-Las Fintech vienen de un momento de mucha ebullición y eso al parecer se cortó. ¿Cómo ves el proceso?

-Latinoamérica sobrepasó a China e India en el segundo cuatrimestre de 2019 en todo lo que es capital para fintech por primera vez. Eso no ha bajado, y si está frenando no es por Latinoamérica, sino por un tema mundial. Pero cuando se miran las oportunidades de bussiness en el mundo, Latinoamérica está en el tope de lista porque es una historia nueva, son unicornios, y los están acompañando desde el principio. Otras economías pegaron una maturidad (sic). Latinoamérica hoy está en el centro de la discusión.

Para el director de Negocios Digitales de Citi para Latam, habrá una nueva revolución con las CBDC

-Latinoamérica entonces va a seguir recibiendo capitales. ¿No ves ajuste?

-Latinoamérica está sincronizada con el resto del mundo. Pero veo un aumento en las fintech que están naciendo en Latinoamérica, que se están expandiendo rápidamente y hoy están teniendo marca mundial. No quiero poner Latinoamérica como algo especifico. Lo que pase acá, pasa también en el resto del mundo y vamos a ir con la misma ola. Pero la calidad de la canasta que tenemos en fintech en Latinoamérica hoy atrae mucha atención global.





-En Argentina se vio un crecimiento explosivo de fintech y ahora se habla de consolidación. ¿Es una nueva etapa?

-Más que consolidación, estoy viendo una competencia para ver quién va a dominar la plataforma. No solamente las fintech y big tech sino que las empresas también. El tema es cómo creas una plataforma donde el valor se captura en ese ecosistema sin la necesidad de salir. Es el típico concepto donde armas un modelo de negocio donde quieres penetrar más en la cartera de tu cliente. Hoy empresas que nacieron como comercio electrónico y de gig economy están tratando de convertirse en plataformas donde la billetera es la llave para todo un ecosistema. Eso es muy bueno porque vamos a ver mucha innovación y mucha mejora de la propuesta de valor. Lo que le falta a eso es la forma del dinero en sí mismo. Una vez que la infraestructura del mercado financiero se modernice hasta llegar una tokenización del valor del dinero en sí mismo eso va a ayudar mucho a otra ola de lo que van a hacer las fintech y big tech en Latinoamérica, donde por ejemplo remesas puede ser un tema muy importante. Cuando tengas el 80% o 50% de bancos centrales con un concepto de dinero digital, vendrá una ola de innovación fuertísima para fintech y big tech.