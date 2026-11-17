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En un contexto de intensa competencia en el sistema financiero, donde la palabra clave es lograr la principalidad, la relación primaria con el cliente en la provisión de servicios, Banco Macro presentó una nueva estrategia en el mercado.

Banco Macro anunció un esquema de beneficios escalonados para sus clientes, que contempla el incremento de la retribución en la medida en que más se utilicen los servicios.

“Es injusto que un cliente de altísima renta que utiliza intensamente nuestros préstamos, tiene sus inversiones administradas en el Banco y opera con nosotros tenga lo mismo que uno que, hasta ahora, usa apenas las tarjetas”, explicó Juan Parma, CEO del Macro, en una presentación a la prensa.

La estrategia parte de un análisis matemático desplegado en la propia entidad que divide en cuatro niveles la intensidad de uso cotidiano de productos y servicios financieros y asigna puntos y beneficios crecientes.

La propuesta comenzó a instrumentarse este mes a través de la aplicación del Banco con Selecta, el programa de beneficios para clientes de altas rentas, pero que se desplegará a los seis millones de clientes durante el año.

Promoción de la campáña de fidelización de Macro con niveles diferenciados Fuente: Banco Macro

Quienes más consuman y concentren una mayor parte de su actividad financiera en el banco podrán acceder a mejores tasas, mayores límites y reintegros más elevados.

El banco creó cuatro niveles que premian con mejores tasas, límites y topes de reintegro a quienes concentran más productos, pagos, inversiones y operaciones en Macro.

El programa se diferencia de los tradicionales sistemas de puntos o millas porque no apunta a acumular recompensas para luego canjearlas, sino a construir un nivel de relación permanente con el banco. “Cuanto más nos elegís, más ganás; cuanto más nos elegís, más te beneficiás”, graficó Parma.

La lógica consiste en que cada decisión del cliente —contratar un producto, acreditar el sueldo, utilizar una tarjeta, pagar con QR, ahorrar, invertir o mantener servicios— sume para determinar su nivel.

El Banco Macro presentó una plataforma de fidelización basada en gamificación que otorga beneficios escalonados a sus clientes en la medida que más usan los productos y servicios de la entidad Fuente: Banco Macro

Otorgarán más puntos, en primer lugar, los pagos y cobros gestionados en el Banco y luego los volúmenes de préstamos e inversiones.

Los cuatro escalones

El sistema contempla cuatro escalones y los beneficios aumentan a medida que el cliente avanza.

La acreditación del sueldo, por ejemplo, genera puntos por el ingreso y luego por su mantenimiento; también suman la tenencia de productos, los pagos y consumos, y los saldos destinados al ahorro y la inversión.

Parma explicó que los mayores puntajes se obtienen a partir del uso de los productos y de los volúmenes de préstamos e inversiones, porque son las operaciones que generan mayor contribución para el banco.

Un beneficio gastronómico que tiene un tope de $30.000 en el nivel inicial puede alcanzar los $180.000 en el nivel cuatro. En el caso de determinados beneficios de viajes, se mencionó un tope de hasta $450.000 mensuales.

Guillermo Jejcic, gerente de Banca de Individuos de Banco Macro, explicó, la distribución actual de los clientes por niveles es aproximadamente 30% en el nivel uno, 30% en el dos, 20% en el tres y 10% en el cuatro.

La estrategia de la principalidad en escalones de uso de servicios Fuente: Banco Macro MAXIMILIANO VERNAZZA

Con un criterio de gamificación a través de la app, la mecánica busca que el cliente pueda seguir en tiempo real qué nivel ocupa, cuántos puntos acumuló, qué acciones realizó y qué necesita hacer para acceder al siguiente escalón.

Para conservar los beneficios el cliente debe mantenerse al día con Banco Macro. La entidad aclaró que la mora con otro banco no afecta el nivel, mientras que un atraso superior a 90 días con Macro sí puede provocar la caída al nivel uno.

Juan Parma, CEO de Macro, aseguró que, si debe elegir entre sumar clientes o lograr que los actuales sean principales, prioriza que sus seis millones de clientes tengan a Macro como banco principal.

La intención, según Parma, es que la relación comercial se concentre en el comportamiento del cliente con la propia entidad.

Renta y principalidad

Para Macro, el atractivo del modelo está en que la principalidad genera una diferencia significativa en la rentabilidad de cada cliente.

Parma sostuvo que un cliente que elige al banco como principal puede representar aproximadamente diez veces el valor de uno que utiliza la entidad de manera marginal. “Si vos me elegís más y hacés que yo gane más —que es un hecho—, yo hago que vos ganes más”, resumió el ejecutivo.

La apuesta apunta, precisamente, a modificar la distribución de la actividad financiera que hoy tienen los clientes entre distintas entidades.

Parma planteó el caso de una persona que cobra su sueldo en Santander, utiliza la tarjeta en Galicia y mantiene sus inversiones en una billetera digital y tiene seguros en una tercera entidad.

El objetivo de Macro es que ese cliente concentre una mayor cantidad de esas operaciones en el banco a cambio de beneficios que aumenten de acuerdo con el grado de vinculación.

“Si vos me preguntás qué quiero: yo quiero las dos cosas. Quiero tener más clientes y más principales. Pero si tengo que elegir entre las dos, elijo la principalidad”, respondió Parma ante una pregunta sobre la estrategia: “Quiero que los seis millones que tengo sean principales”.

El banco vincula esta estrategia con un escenario de mayor competencia por la relación primaria con los usuarios. Parma sostuvo que la propuesta busca ir más allá de cerrar la brecha de experiencia digital con bancos digitales y fintechs.

La apuesta financiera consiste en que el mayor costo de los beneficios sea compensado por los ingresos adicionales que genera la incorporación de clientes que actualmente tienen una relación fragmentada con el banco.